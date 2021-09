​La Bourse de Casablanca entame le mois de septembre dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé en petite hausse mercredi, soutenue notamment par la bonne tenue des secteurs "Sylviculture et Papier", "Industrie pharmaceutique" et "Ingénieries et biens d'équipement industriels". Au terme de cette première séance du mois de septembre, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé légèrement de 0,09% à 12.705,58 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a pris 0,11% à 1037,84 points, rapporte la MAP. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé également de 0,09% à 10.324,03 points, tandis que l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" s'est stabilisé à 954,08 points. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,16% à 12.006,54 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,05% à 10.838,14 points. Au volet sectoriel, la cote a vu 14 de ses indices gagner du terrain, contre seulement 6 perdants, alors que 4 autres n’ont affiché aucune variation. Le secteur "Sylviculture & Papier" a grimpé de 3,99%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par son unique titre Med Paper. De même, le secteur "Industrie pharmaceutique" a pris 3,65% et celui des "Ingénieries et biens d’équipement industriels" 2,49%. A la hausse également, l'indice de l'"Electricité" a progressé de 1,77% et celui de la "Chimie" de 1,61%. En revanche, le secteur "Participation et promotion immobilières" a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,98%), suivi de celui du "Transport" (-1,96%), et de celui des "Mines" (-1,33%). Le volume global des échanges de titres s'est chiffré à plus de 96 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Sonasid a drainé 15,85 MDH, Douja Prom Addoha 13,73 MDH et Itissalat Al-Maghrib 11,73 MDH. La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 654,04 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+3,99%), Stroc Industrie (+3,90%), Sothema (+3,85%), M2M Group (+3,67%) et S.M Monétique (+3,57%). Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances et Jet Contractors (-4% chacune), Sonasid (-3,99%), Res Dar Saada (-3,98%) et Douja Prom Addoha (-3,98%).