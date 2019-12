​L’orientation scolaire, professionnelle et universitaire, thème d’une formation à Béni Mellal

Une journée de formation sous le thème "Projet de l’établissement à la lumière des nouveautés dans le domaine de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire" a été organisée, mardi à Béni Mellal, par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra.

Au programme de cette journée d’étude figuraient deux interventions autour du "projet de l’établissement, de l'ancrage à l'institutionnalisation et la généralisation" et du "projet personnel de l'apprenant et l'intégration de l’orientation dans le projet de l’établissement", outre deux ateliers sur les techniques de "la mise en œuvre du projet de l’établissement" ainsi que "la communauté scolaire et le projet personnel de l'apprenant". Le but étant de soutenir les acteurs de l'éducation, de partager les expériences réussies et de consacrer la méthodologie de gestion collective à l'établissement.

Ainsi, la première intervention a mis la lumière sur le projet de l’établissement en tant qu’outil intégré qui encadre le travail de la structure éducative dans une vision commune et des objectifs définis et en tant que moyen de collaborer et de coordonner les énergies développées au sein de l'établissement et d'orienter différents choix aux niveaux éducatif, managérial et méthodologique.

Concernant la deuxième intervention, elle a porté sur "le projet personnel de l'apprenant et l'intégration de l'orientation dans le projet de l’établissement", "l'approche guidante" et la "pédagogie du projet", compte tenu de leur rôle essentiel dans l’encadrement du projet personnel de l'apprenant(e) et la mise en place d’un système précoce et efficace d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire.

L’organisation de cette journée de formation s'inscrit dans le cadre de la réalisation des projets de vision stratégique pour la réforme, notamment le dixième projet intégré de “la réforme globale du système d'évaluation, d'examens et d'orientation scolaire et professionnelle”.

Elle s’inscrit, également, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique et de l'accompagnement en vue d’ancrer “un système efficace d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire précoce”, donnant une importance capitale au projet personnel de l'apprenant.

Cette journée a connu la participation des chefs du département de la planification et de la carte scolaire, du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle, du département de l'amélioration de la gestion des établissements d'enseignement ainsi que d'un ensemble de cadres d'orientation.