​L’événement culturel “Mois du patrimoine” passe en mode virtuel

La Direction régionale de la culture de Dakhla Oued-Eddahab a annoncé l’organisation, jusqu’au 18 mai, de la manifestation culturelle “Mois du patrimoine” 2020 à distance, en vue de se conformer aux mesures de précaution prises par les pouvoirs publics en vue de réduire la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, les activités culturelles programmées en ligne sont diversifiées et portent sur les différents aspects du patrimoine culturel de la région de Dakhla Oued-Eddahab. La célébration du “Mois du patrimoine” qui vise à redynamiser la vie culturelle dans la région, sera marquée par une diffusion en direct sur la page Facebook de la Direction d’une série de conférences sur le patrimoine culturel de la région, dont “Le patrimoine et développement territorial” et “Le patrimoine populaire et son rôle dans la préservation de la mémoire nationale collective”. Le programme comprend également la diffusion de deux émissions à la radio autour de “L’importance du patrimoine culturel matériel et immatériel”, ainsi que la publication sur la page facebook de la Direction de capsules vidéo des monuments historiques et sites archéologiques de la région.

L’organisation de la manifestation “Mois du patrimoine” 2020, s’inscrit dans le sillage de la mise en application des dispositions de la composante culturelle du contrat-programme relatif au financement et exécution des programmes de développement intégré de la région.