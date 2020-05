​L’acteur égyptien Hassan Hosni s’est éteint à l’âge de 89 ans

L’acteur égyptien Hassan Hosni est décédé, samedi, à l’âge de 89 ans des suites d’une crise cardiaque, a fait savoir le syndicat national des comédiens d’Egypte.

Icône du cinéma arabe et égyptien, le défunt est né en 1931 dans la citadelle historique du Caire, où il a mené une carrière artistique qui s’est étalée sur des décennies, jouant notamment dans une centaine de films, de pièces théâtrales et de feuilletons télévisés.

Hassan Hosni a, tout au long de sa carrière, remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur acteur au Festival international du film du Caire en 1993 recevant, la même année, un prix similaire au Festival du film d’Alexandrie pour son rôle dans le film “Fariss Al-Madina”.

Honoré à de nombreuses occasions dans le cadre de festivals arabes, l’acteur avait entamé sa carrière dans des rôles secondaires, notamment dans le film “Al karnak” en 1975, film mythique du cinéma égyptien, ou encore “Sawak al-utubis” en 1982, qui a marqué un tournant dans sa carrière d’acteur.

Il avait également pris part à des productions notables, parmi lesquels “Zawgat ragol mohim” et “Sarek al-farah”, se distinguant aussi dans des travaux de théâtre et de télévision.