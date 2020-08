​L'Identifiant national des professionnels de santé octroyé aux sages-femmes

L'Identifiant national des professionnels de santé et établissement de santé (INPE), délivré par l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM), est octroyé aux sages-femmes exerçant dans le secteur public et le secteur privé, a indiqué l'Association nationale des sages-femmes au Maroc (ANSFM).

"Conformément à l'article 59 de la loi n° 65-00, l'ANAM assure la normalisation des outils de la gestion et documents relatifs à l'Assurance maladie obligatoire de base; de ce fait l'équipe de l'Agence, présidée par le directeur général d'une part, et l'équipe du bureau national de l'ANSFM et après plusieurs réunions, l'INPE est octroyé aux sages-femmes de notre pays", indique vendredi un communiqué de l'association.

L'INPE a pour objectifs de simplifier les démarches administratives, de diminuer les délais de traitement des dossiers de prise en charge et de remboursement, mais aussi de régulariser le secteur par la lutte contre l'exercice illégal.

Il vise également à disposer d'un Identifiant unique pour chaque professionnel de santé et établissement de santé, à créer un annuaire national des professionnels de santé, à disposer d'un outil nécessaire au suivi de la répartition des professionnels de santé et à bénéficier du tiers payant.

S'agissant de la procédure à suivre pour l'obtention du code "INPE", les sages-femmes du secteur privé doivent remplir le formulaire de demande réservé aux professionnels de santé et présenter une autorisation émanant du secrétariat général du gouvernement, alors que celles du secteur public sont invitées à remplir le formulaire de demande et présenter une attestation de travail.

L'ANAM communique aux professionnels de santé et aux établissements de santé le code "INPE" par mail dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date de réception du dossier complet, conclut le communiqué.