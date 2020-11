​Inwi remporte un marché de la gestion du réseau télécoms à l'Eco-Cité Zenata

L'opérateur télécoms Inwi a été sélectionné au terme d'un appel d'offres, par la société d'aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe CDG, pourla gestion et l'exploitation du réseau télécoms d'une partie de l'Eco-Cité Zenata, conçu par la SAZ pour desservir tous les futurs habitants en fibre optique (FTTH). Désigné en tant qu'opérateur gestionnaire de l'Eco-Cité Zenata, Inwi a désormais pour mission d'accompagner la SAZ dans toutes les étapes de développement et de maintenance du réseau FTTH de cette Eco-Cité, indique l'opérateur dans un communiqué, précisant qu'une convention a été signée vendredi dernier dans ce sens, entre les deux parties, rapporte la MAP. "Inwi est aujourd'hui un opérateur de référence en matière de déploiement et de gestion de réseaux télécoms de grande envergure. La sélection de Inwi pour la réalisation de ce projet ambitieux confirme l'expertise de l'opérateur en matière de déploiement et de gestion de réseaux en fibre optique destinés aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers", a fait savoir Mohamed Benmahjoub, Directeur général délégué entreprise et développement à Inwi. Pour sa part, le directeur général de la SAZ, Mohammed Amine El Hajhouj, a souligné qu'"à travers ce partenariat avec Inwi pour la gestion du réseau FTTH réalisé par la SAZ, les futurs habitants de l'Eco-cité Zenata pourront bénéficier d'une connexion télécoms performante en fibre optique, en conservant évidemment leurliberté de choisir n’importe quel opérateur téléphonique de la place". Et de poursuivre: "Les engagements pris par Inwi dans le cadre de ce partenariat concernant la maintenance et l’exploitation du réseau qui lui est confié, garantissent une fiabilité améliorée du réseau et une réduction des durées d'intervention". Afin d'accompagner au mieux la SAZ, Inwi procédera à la mise en place d'un guichet unique à destination des investisseurs, promoteurs et opérateurs commerciaux en charge du développement du projet de l'Eco-Cité Zenata. Une cellule technique sera également mise en place afin d'offrir aux différents intervenants une assistance technique et opérationnelle permanente. Elle permettra en outre de gérer, en temps réel, tout incidentsusceptible d'intervenir sur le réseau. Située entre Casablanca et Rabat, l'Eco-CitéZenata, quis'étend sur une superficie de 1.860 ha, ambitionne d'accueillir 300.000 habitants et de créer 100.000 emplois.Elle est la première ville à avoir obtenu le label de performance "Ecocity Label" (ECL) qui est délivré parCerway (organisme international et opérateur certificateur de HQE™). L'Eco-Cité Zenata a également obtenu la certification HQE Aménagement.