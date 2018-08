​Inwi passe à la 4,5G et réalise un record de vitesse à plus de 1 Gigabit par seconde

L'opérateur Inwi fait évoluer son réseau de la 4G vers la 4,5G et a réussi à atteindre la vitesse remarquable de 1 Gigabit/s qui correspond aux meilleurs standards mondiaux atteints avec la 4,5G.

Ce succès conforte l’opérateur dans ses choix technologiques et démontre la solidité et le potentiel d’évolution de son réseau très haut débit mobile, indique Inwi dans un communiqué.

Pour y parvenir, inwi s’est appuyé sur l’un de ses partenaires technologiques, Huawei, pour la mise en place de la technique de multiplexage massive MIMO 4*4 et des fonctionnalités réseau de nouvelle génération, rapporte la MAP.

Une telle vitesse va libérer davantage les usages aussi bien des particuliers que ceux des entreprises. Elle permet, par exemple, de télécharger un film en 4K de 26 Gigabits en moins de 30 secondes, jouer en ligne et profiter de streaming en full HD, d’envisager les applications de télémédecine dans nos centres de soins, le télé-enseignement et bien d’autres applications.

"Concrètement, il s’agit d’une solution pré-5G qui offre du très haut débit pouvant atteindre plus qu’un Gigabit/s. C’est un pas de géant vers le prochain passage du réseau inwi vers la 5G qui permettra aux particuliers comme aux entreprises de profiter d’un débit équivalent à la fibre optique avec la flexibilité de la mobilité", explique Fadoua Bettioui Laroussi, directeur planification et performance, citée dans le communiqué.

"Le déploiement de technologie ultra-haut débits 4,5G offrira aux clients Inwi un très grand confort pour les usages data, vidéo, gaming, surf, que ce soit en mobilité ou à la maison avec nos solutions Idar", ajoute Hassan Fouda, directeur marketing B2C chez inwi.

Après avoir été le 1er opérateur à proposer la 4G au niveau national, Inwi continue sur sa lancée avec cette innovation technologique qui s’inscrit dans sa stratégie d’offrir Internet pour tous et d’accompagner les usages croissants d’Internet pour tous les clients Inwi, qu’ils soient particuliers ou entreprises.