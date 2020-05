​Interpellations à Salé pour violence à l'encontre d'un policier

Les éléments de la police du district de Salé-ville ont interpellé, samedi, un individu et son père soupçonnés d'avoir refusé d’obtempérer, de résister aux actions ordonnées par les autorités publiques et de violence à l'encontre d'un fonctionnaire de police lors de l'exercice de ses fonctions.

Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'un fonctionnaire de police chargé d'appliquer les mesures de l'état d'urgence sanitaire a soumis un individu au contrôle alors qu'il tentait de s'introduire dans les murailles de l'ancienne médina à bord d'un triporteur, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l'individu en question ne disposait pas d'une autorisation de déplacement exceptionnelle.

Le prévenu a refusé d'obtempérer, exposant le fonctionnaire de police à une violence physique, en compagnie de son père qui est arrivé sur les lieux de l'intervention sécuritaire, avant qu'il ne soit appréhendé par les éléments de la police à leur arrivée, explique la DGSN.

Cette intervention sécuritaire a été filmée par la sœur de l’intéressé, avant d'en publier des parties sur les applications de messagerie instantanée et sur les réseaux sociaux, ajoute la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue alors que son père a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut le communiqué.