​Interpellation de cinq individus soupçonnés de trafic illégal

Les éléments de la brigade de police judiciaire du district provincial de sûreté de Tiznit ont interpellé, samedi, cinq individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic illégal et de spéculation sur des produits alimentaires de base subventionnés par l'Etat.

Les mis en cause ont été interpellés dans un entrepôt de stockage et de vente de produits alimentaires au quartier "Bizkad" de Tiznit, après que les opérations de fouilles effectuées dans l'entrepôt ont permis la saisie de plusieurs tonnes de farine, de sucre et de lait en poudre subventionnés, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les suspects étaient en train de mettre ces produits dans des emballages de marques non-subventionnés, en vue de les commercialiser sur le marché national.

Les produits alimentaires saisis dans l'entrepôt se composent de 23 tonnes et 750 kilogrammes de farine, de 9 tonnes et 76 kilogrammes de sucre et de 162 kilogrammes de lait en poudre, outre 497 sachets vides de farine, plusieurs cartons et quatre machines à coudre éventuellement utilisées dans ces actes criminels, précise la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de définir les circonstances de cette affaire, tandis que les investigations se poursuivent pour interpeller l'ensemble des personnes ayant pris part à ces actes criminels, conclut le communiqué.