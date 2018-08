​Hommage de l’USFP à Lahbib Cherkaoui

La dépouille de Lahbib Cherkaoui, l’un des grands dirigeants de l’USFP, a été inhumée au cimetière Sidi Masoud de Hay Riyad à Rabat en présence de nombreuses personnalités politiques, et notamment du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar et du président du Conseil national, Habib El Malki.

Dans une déclaration à la presse, Driss Lachguar a loué les qualités du défunt qui fut l’une des figures de proue du Mouvement national et de l’USFP. Et d’ajouter qu’il fut une référence et un modèle pour tous les Ittihadis. Au cours des années de plomb, sa maison avait été ouverte aux militants et abritait les événements marquants de la vie du parti.

Pour sa part, Habib El Malki a affirmé que le regretté incarnait les principes et valeurs du parti de la Rose et avait une des qualités devenues rares sur l’échiquier politique actuel, à savoir la fidélité. Il fut, en effet, fidèle à ses engagements et à ses convictions.

Il convient de rappeler que Lahbib Cherkaoui est décédé vendredi à Rabat.