​Fort engouement pour les activités culturelles à distance pendant la période de confinement

Les activités culturelles organisées à distance par la Direction régionale de la Culture de Marrakech-Safi durant la période de confinement sanitaire, ont enregistré un fort engouement et une participation remarquable aussi bien du Maroc que de l’étranger, a affirmé le directeur régional de la culture, Azouz Boujmid. Dans une déclaration à la MAP, le responsable a indiqué que ces activités, largement suivies et diffusées sur la page Facebook officielle de la Direction et celles de ses différents services, ainsi qu’à travers la chaîne YouTube, visaient à présenter un produit culturel riche et varié et à mettre en lumière le patrimoine matériel et immatériel dont regorge la région, en veillant à garantir la sécurité sanitaire des fonctionnaires et des bénéficiaires à travers l’adoption des moyens de communication à distance. Et de poursuivre que les différents services culturels compétents relevant de la Direction régionale de Marrakech-Safi se sont mobilisés, dans ce sens, en créant et/ou activant leurs pages Facebook pour l’organisation d’activités culturelles et patrimoniales touchant les divers arts (théâtre, musique, arts plastiques), la littérature et la mise en lumière du patrimoine culturel en diffusant des capsules, des photos et des documents relatifs au patrimoine matériel et immatériel de la région, ainsi que d’autres activités dédiées aux enfants, outre des concours culturels et artistiques.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des plateformes de communication modernes de la Direction et de ses services, une commission technique a été mise en place afin de veiller à enrichir le contenu à travers la diffusion en ligne des différentes activités que les cadres de la Direction s’attellent à produire en partenariat avec les différents acteurs dans le domaine culturel. Ces activités sont diffusées sur les pages Facebook des différents services et établissements relevant du secteur de la Culture (notamment la Direction régionale à Marrakech, la Direction provinciale à Safi, la Direction provinciale à Essaouira, le Conservatoire régional du patrimoine culturel à Marrakech, les Maisons de la Culture à Daoudiat (Marrakech) et à El Kelâa des Sraghna, le Centre culturel à Sidi Rahal et la cité des arts à Safi).

Le nombre d’activités organisées, avec la contribution d’un parterre d’artistes, d’intellectuels, d’écrivains et de spécialistes du patrimoine, a dépassé les prévisions, a-t-il fait savoir, notant que ces événements ont porté sur les arts de la narration, le théâtre, la création littéraire, les arts plastiques et le patrimoine culturel de la région, notamment les monuments historiques, les sites archéologiques et les pratiques culturelles. M. Boujmid a, dans ce sillage, relevé que les concours culturels initiés par la Direction régionale au profit des générations montantes et des jeunes, se poursuivent jusqu’au 20 courant, ajoutant que ces compétitions connaissent, depuis leur annonce au début du confinement sanitaire, une croissance continue du nombre des participants.