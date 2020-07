​Driss Lachguar se réunit avec les membres du Front national pour la sauvegarde de la Samir

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a exprimé, lundi dernier au siège des journaux du parti à Casablanca, le soutien du Parti de la Rose pour sauvegarder la Samir et ce, lors de la réception des membres du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine « Samir ».

En plus du Premier secrétaire de l’USFP, ont assisté à cette rencontre Mohamed Benarbia, directeur de publication et de la rédaction du journal Libération, Abdelhamid Jmahri, directeur de publication et de la rédaction d’Al Ittihad Al Ichtiraki (membre), Houssein El Yamani (coordinateur) et les deux membres de ce Front Abdelghani Raqui et Mohammed Benmoussa.

Lors de cette rencontre, Driss Lachguar a assuré à ses interlocuteurs le soutien du parti au Front national jusqu’à ce que cette raffinerie reprenne ses activités.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du programme des rencontres du Front avec les dirigeants politiques et syndicaux afin de mobiliser et de soutenir le projet de loi relatif à l’acquisition d'actifs de la société Samir par l’Etat marocain et le projet de loi sur la régulation des prix des hydrocarbures.

Les réunions se poursuivront avec les partis et les syndicats marocains qui ont accepté de rencontrer les membres du bureau exécutif du Front national.