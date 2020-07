​Driss Lachguar préside vendredi et samedi trois réunions régionales

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, préside ce vendredi à 20h30 (heure marocaine) une réunion avec les membres du Conseil national du parti appartenant à la section Europe.

Il présidera également deux réunions similaires, la première avec les membres du Conseil national de la région de Rabat-Salé-Kénitra, et la deuxième avec ceux de la région de Fès-Meknès, et ce, samedi 04 juillet, respectivement à 10h et 18h. Elles se dérouleront par visioconférence via l’application Zoom.

Il y a lieu de signaler que ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la mise en application des recommandations prises lors de la réunion du Bureau politique du parti tenue les 27 et 28 mai dernier.