​Driss Lachguar : Pour un enseignement en phase avec le développement numérique et technologique

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a tenu une réunion avec le secrétariat du Secteur des enseignants ittihadis.

La réunion a été marquée par les allocutions du Premier secrétaire et des coordonnateurs desdits secteurs Jamal Sebbani et Sadek Reghioui.

Lors de cette réunion tenue par visioconférence, la question de la participation du secteur de l’enseignement supérieur à l’élaboration d’une vision d’étape a été abordée en vue de résoudre les problèmes que vivent notre pays et l’humanité toute entière et qui sont liés essentiellement à la crise sanitaire mondiale sans précédent du Covid-19.

La réunion a, également, mis en valeur le rôle vital et d’avant-garde que les enseignants ont joué pour faire aboutir l’année scolaire malgré la gravité de la situation.

Le Premier secrétaire de l’USFP a souligné qu’il faut tirer les leçons de cette crise et préparer les plans pour affronter les défis de la prochaine rentrée scolaire et universitaire, affirmant qu’il faut défendre les revendications des enseignants pour garantir un enseignement de qualité qui soit en phase avec le développement numérique et technologique, développer la recherche scientifique et enraciner les valeurs de bonne gouvernance en vue d’affronter les défis de demain.

Pour leur part, les participants ont insisté sur le rôle des enseignants ittihadis afin de relever tous les défis et prendre part à tous les chantiers nationaux visant à réaliser le progrès et la démocratie.