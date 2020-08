​Distribution de masques de protection à Laâyoune

Les autorités locales de Laâyoune ont procédé, samedi, à la remise d'un lot de masques de protection aux représentants de la société civile pour leur distribution gratuite à la population, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Lancée par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, cette initiative a été l'occasion de rappeler aux citoyens le devoir de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d’hygiène, notamment le port des masques de protection, le respect de la distance de sécurité et de la distanciation sociale.

Dans ce cadre, les autorités locales ont intensifié les campagnes de sensibilisation au profit des citoyens, tout en leur rappelant l’importance du respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre cette pandémie.

De même, elles ont appelé la population à adhérer de manière responsable aux mesures préventives, en vue d’accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour limiter la transmission de ce virus.

Dans une déclaration à la presse, l’actrice associative Soukaina Dida a indiqué que la société civile de la ville de Laâyoune s’est impliquée avec responsabilité dans les opérations de sensibilisation depuis le début du confinement jusqu’à aujourd’hui.

Elle a également salué la forte implication de tous les acteurs à ces campagnes, dont les autorités locales, la société civile et les représentants des communautés africaines, notant que la situation épidémiologique actuelle nécessite la conjugaison des efforts pour inciter les citoyens à respecter les mesures préventives, en vue de surmonter cette crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.

Quant à Abdeslam Elamli, acteur associatif, il a fait savoir que l'intensification des opérations de sensibilisation sur le danger de propagation du coronavirus est devenue une nécessité urgente en raison de la situation épidémiologique dans le Royaume, déplorant "les attitudes irrationnelles et irresponsables de certains individus qui minimisent la gravité du virus et ne respectent pas les gestes barrières".

De même, il s’est félicité de la teneur du discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, appelant les habitants de la ville à poursuivre la mobilisation et la sensibilisation, tout en les exhortant à s'engager davantage dans la lutte contre ce virus.

Dans l’optique de maîtriser l'évolution de la propagation du virus, des espaces ont été aménagés pour le dépistage à l’entrée de la ville de Laâyoune et au port au profit des marins pêcheurs et des ouvriers des unités industrielles, en vue d’identifier les cas positifs, d’éviter une large propagation du virus et de faciliter le suivi des cas contacts.