​Découverte du cadavre d’un Pacha de Khouribga pendu à un arbre

La ville de Khouribga a été secouée mardi matin par la découverte du cadavre d’un agent d'autorité de haut rang pendu à un arbre de la forêt domaniale mitoyenne du quartier Al Karam.

Selon des sources locales, des citoyens ont découvert le cadavre inerte du pacha défunt et averti les autorités locales qui se sont illico presto déplacées vers le lieu du drame.

Les mêmes sources ont ajouté que le défunt travaillait auparavant à la province de Marrakech, avant d’être transféré vers celle de Khouribga.

Il a été désigné à la tête du Pachalik de Hattane (17 km de Khouribga), avant d’être démis de ses fonctions, en décembre 2019 , et de rallier la province de Khouribga, sans fonction, suite à une décision du ministère de l'Intérieur.

Selon certaines sources concordantes, le défunt, âgé de 52 ans, marié et père de trois enfants, souffrait de troubles mentaux.

Son cadavre a été transféré à la morgue de l’hôpital Hassan II, afin d'être soumis à une autopsie, sur ordre du procureur général et une enquête judiciaire a été ouverte.