​Décès de Si Abderrahmane El Youssoufi

Olivier FAURE

Premier secrétaire du Parti socialiste

Ricarde Diez-Hochleitner

Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Royaume du Maroc

Union socialiste des forces populairesPremier secrétaireMonsieur Driss LachguarIvry-sur-Seine, le 9 juin 2020Cher camarade,C’est avec grande tristesse que j’apprenais, le 29 mai 2020, que s’éteignait à l’âge de 96 ans l’homme d’Etat et l’inlassable militant pour les libertés fondamentales Abderrahmane El Youssoufi. Au nom du Parti socialiste et en mon nom personnel, je tiens à adresser à ses proches, à toi-même, aux cadres et aux militants de l’USFP nos sincères condoléances.Figure majeure de l’indépendance du Maroc, des mouvements de libération du Maghreb et de tous les combats pour les droits humains, le Parti socialiste a eu maintes fois l’occasion de le rencontrer depuis la création de l’USFP en 1975, dont il fut un des principaux co-fondateurs afin de rompre définitivement avec la démarche révolutionnaire et adopter la voie démocratique.A la tête du parti à partir de 1992 et vice-président de l’Internationale socialiste, il était une personnalité unique qui inspira de nombreux activistes au-delà du Maghreb. Voix respectée dans le monde, il était aussi un ami cher des socialistes français. En tant que Premier ministre pendant plus de quatre années qui firent la jonction entre deux siècles, il fut l’homme d’Etat dont le Maroc avait besoin face aux difficultés sociales et économiques du pays. Il trouva alors chez le Premier ministre Lionel Jospin le soutien recherché pour l’aider à redresser le Maroc.Cher camarade, nous pleurons aujourd’hui la disparition d’un internationaliste de grande stature, une figure intègre et fédératrice qui honore l’engagement politique. Puissent les valeurs humaines de fraternité, de justice et de progrès qui l’animaient, continuer à nous inspirer aussi dans la direction de nos partis respectifs.Dans l’attente de te rencontrer, mes salutations fraternelles.M. Driss LachguarPremier SecrétaireUnion socialiste des forces populaires (USFP)9. Av. Al Araar – Hay RiadRabatCher Monsieur le Premier Secrétaire et très cher ami,C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien Premier ministre et leader de l’Union socialiste des forces populaires, Monsieur Abderrahmane El Youssoufi, un grand homme d’Etat, clé pour comprendre l’histoire contemporaine du Maroc et qui a dévoué sa vie à la modernisation politique, économique et sociale du Royaume du Maroc. J’ai eu l’honneur de pouvoir le connaître personnellement il y a à peine trois ans à l‘occasion de la présentation de ses mémoires au Théâtre Mohammed V de Rabat, grand événement qui a compté avec la présence de son ami l’ancien Premier ministre de l’Espagne, Monsieur Felipe Gonzalez.Dans ces moments de tristesse et de deuil, je tiens à vous faire parvenir en mon nom et en celui du personnel de l’ambassade de l’Espagne, l’expression de nos condoléances les plus profondes que je vous prie de bien vouloir transmettre à sa veuve et à toute sa famille.Avec l’expression de mes condoléances les plus profondes, très amicalement à vous.