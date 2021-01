​Bank of Africa lance sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma"

Bank of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement de sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma". "Après l'ouverture de compte à distance agencedirecte.ma, le crédit habitat en ligne credithabitat.ma et la plateforme de crédit pour les entreprises creditbusinessonline.ma, BOA innove encore en lançant sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma"", indique BOA dans un communiqué, relevant que cette plateforme s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'innovation et de développement continu des offres en ligne, rapporte la MAP. "Dans un contexte de transformation digitale, marqué par l'évolution des besoins et des attentes des clients, il est nécessaire de s’adapter à travers des offres multicanales et une expérience client optimisée", note BOA, précisant que cette offre de financement destinée à tous types de besoins (maison, famille, loisirs...) vient simplifier le processus de demande de crédit à la consommation à travers un parcours 100% digital, rapide et fluide. Ce nouveau parcours digital qui répond aux exigences d’une clientèle de plus en plus digitalisée, offre aux utilisateurs plusieurs avantages, à savoir un gain de temps considérable (plus besoin de se déplacer en agence pour demander un crédit à la consommation) et un confort optimal (puisque la demande peut se faire à partir d'un PC/tablette/mobile 24H/24 et 7j/7). Il s'agit également de la transparence absolue à travers le suivi du dossier de crédit en ligne, l'accord de principe instantané et l'assistance et l’accompagnement à distance des équipes de l’Agence Directe 7j/7 de 8h à 20h pour assister le client dans toutes les étapes de sa demande. Et en guise d'offre de lancement, les clients profiteront d'un différé de paiement de 3 mois ainsi que de la gratuité des frais de dossiers, poursuit la même source. Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients et à les accompagner constamment pour répondre au mieux à toutes leurs attentes, BOA traduit ainsi son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à son écosystème, conclut le communiqué.