​Bank Assafa a enregistré un PNB de plus de 30,8 MDH en 2018

Bank Assafa a réalisé un produit net bancaire (PNB) de plus de 30,8 millions de dirhams (MDH) en 2018, a annoncé, mercredi à Casablanca, cette banque participative qui a entamé ses activités en juillet 2017.

Après une année complète d'activité, Bank Assafa, filiale de Attijariwafa bank, a affiché un total bilan de 3,2 milliards de dirhams (MMDH) et un PNB de 30,884 millions de dirhams (MDH), a indiqué le président du directoire de la banque, Youssef Baghdadi, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de ses résultats financiers de 2018.

M. Baghdadi s'est félicité ainsi des résultats "très satisfaisants" qui placent Bank Assafa dans son rôle de "leader" du marché de la banque participative, avec des parts de marché importantes. Il a relevé dans ce sens que les dépôts collectés ont atteint 898 millions de dirhams contre 1,54 milliard de dirhams pour toute la place, tandis que les créances sur la clientèle ont totalisé 2,4 milliards de dirhams, rapporte la MAP.

En ce qui concerne le financement Mourabaha, la banque a réalisé 2,44 milliards de dirhams contre 4,55 milliards de dirhams pour les banques participatives. Ainsi, sur 110 agences des banques participatives de la place, Bank Assafa a clôturé l'année 2018 avec 35 agences, a-t-il précisé, notant qu'en termes d'ouvertures de comptes, la banque détient 37.300 comptes sur un total de 60.000 pour toute la place financière participative.

Il est à signaler, également, que les réalisations de cette finance participative sont fortement ressenties. En effet, la crédibilité de sa gouvernance "Chariaa" en est la meilleure illustration ainsi que les efforts des instances de régulation quant à l'accélération de la mise en place de tous les instruments nécessaires pour la complétude de cet écosystème financier, a affirmé M. Baghdadi lors de cette rencontre. Pour rappel, le bilan de la première période amorcée depuis juillet 2017, a affiché un total bilan de plus de 900 millions de dirhams, et des dépôts de la clientèle atteignant 452 millions de dirhams et un résultat net de -58 millions de dirhams.

Bank Assafa, qui opérait dans le marché de la finance alternative depuis 2010 en tant que société de financement sous le nom de "Dar Assafaa", propose une offre bancaire en se basant sur cinq valeurs fondamentales et universelles, à savoir la confiance, l'intégrité, le dévouement, l'innovation, ainsi qu’une information transparente sur l’ensemble des opérations effectuées.