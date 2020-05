​Abderrahmane El Youssoufi : Un homme d’Etat au service de la culture

Un féru de théâtre

et de cinéma



Depuis l’annonce du décès d’Abderrahmane El Youssoufi, les hommages se multiplient et les témoignages d’artistes sont plus émouvants les uns que les autres, tous saluent l’homme au grand cœur qu’il était. Dans une déclaration à Libé, le comédien Mohamed Choubi explique qu’en plus d’être un homme sensible, «Si Abderrahmane El Youssoufi était un grand homme de culture, un homme d'une élégance intellectuelle et morale exemplaire». «Au temps du gouvernement d’alternance, il avait nommé Mohamed El Achaari à la tête du ministère de la Culture, un homme qu’il connaissait bien et connaissait ses compétences, et ils avaient, tous les deux, réussi à mettre en place un nouveau modèle de soutien à la création culturelle et artistique, à travers un fonds de soutien à l’édition et au livre, à la production théâtrale, à la musique et aux arts chorégraphiques, aux arts plastiques et visuels, ainsi qu’à l’organisation de manifestations culturelles et artistiques», souligne Choubi. Et d’ajouter : «Il faut dire qu’en plus d’être profondément nationaliste et peut-être l’un des derniers nationalistes d’une telle envergure, Si Abderrahmane est un homme qui a beaucoup donné à la culture, aux artistes et aux intellectuels dans notre pays». «Il était aussi un féru de théâtre et de cinéma. Je me souviens très bien quand il venait régulièrement voir les productions théâtrales de Touria Jabrane», précise-t-il, avant de conclure : «Je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille ittihadie, ainsi qu’à toute la classe politique et à tous ceux qui aimaient cet homme d’exception et qui admiraient son grand sens patriotique».

De son côté, le cinéaste Azlarabe Alaoui raconte qu’il ne connaissait ce grand militant qu'en tant que symbole national. «Mais les coïncidences ont fait que je travaille avec lui, il y a de cela une vingtaine d’années», explique-t-il. «Et même quand l’expérience d’alternance avait pris fin, on est toujours resté en contact et mes rares rencontres avec lui, que ce soit à Casablanca ou à Nice étaient pour moi des jours de fêtes», souligne-t-il. « Très modeste et toujours souriant, il ne faisait jamais de différence entre les hommes de pouvoir et les gens ordinaires comme moi. Vous ressentez son amour pour les faibles avant les forts et pour les pauvres avant les riches», estime Azlarabe Alaoui. Et d’ajouter : «Lorsque je lui ai rendu visite la dernière fois, il y a de cela quatre ans, on a discuté de beaucoup de choses, notamment du grand philosophe Mohamed Abed Al-Jabri, du tournage d’une série biographique et on s’est également rappelé certaines anecdotes amusantes que nous avions partagées au temps de ma collaboration avec le gouvernement. Notamment celle d’un pilote d’hélicoptère qui nous avait emmenés d’Errachidia à Figuig et qui avait demandé à la délégation de revenir avant la tombée de la nuit parce que l’éclairage de l’hélico était tombé en panne». «Abderrahmane El Youssoufi était grand par ses principes et par son amour pour ce pays. Il a vécu avec honneur et dignité et est mort comme un symbole de la nation», conclut l’artiste.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’autres artistes ont tenu à exprimer leur tristesse et leur regret suite à la disparition d’Abderrahmane El Youssoufi, dont le comédien Hassan Elfed, et les chanteurs Asmaa Lamnaouar et Hatim Amour.