​APM Terminals Tangier assure la continuité de ses activités en prenant les mesures préventives nécessaires

APM Terminals Tangier, en tant qu’opérateur portuaire gérant des terminaux à conteneurs, assure la continuité de ses activités tout en prenant un ensemble de mesures préventives afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés.

L’opérateur veille ainsi à poursuivre son rôle important dans le maintien des flux du commerce international, et ce en gardant la chaîne d’approvisionnement en mouvement pour que les flux de biens, de produits alimentaires, de médicaments ou encore de masques, parviennent à destination.

“Pour protéger l’ensemble de nos employés tout en garantissant les livraisons nécessaires à nos clients, nous accordons énormément d’attention au maintien de la chaîne d’approvisionnement en mouvement”, a indiqué le directeur des opérations d’APM Terminals Tangier (TC1), Rex Jackson, dans une déclaration à la MAP.

L’avantage de faire partie d’un groupe international est de pouvoir déployer des systèmes et des processus issus des échanges avec d’autres entités du groupe dans le monde, a-t-il estimé, notant que cela permet à APM Terminals Tangier d’être en mesure de développer sa propre façon de travailler à travers l’extrapolation, la planification et l’exécution, tout en protégeant l’entreprise et les employés.

Depuis le début de la pandémie dans le monde, APM Terminals Tangier a pris un ensemble de mesures proactives pour essayer de se préparer au maximum à la crise, a fait savoir, pour sa part, le responsable de la santé, de la sécurité et de l’environnement à APM terminals Tangier (TC1), Abdellah Bouzrati, affirmant que l’entreprise a veillé à soutenir, après la fermeture des frontières, l’ensemble de ses ouvriers et employés qui sont restés bloqués dans d’autres pays.

Par ailleurs, APM Terminals Tangier a également mobilisé son comité de gestion de crise, qui s’est attelé à acquérir et à mettre à la disposition des employés l’équipement médical de protection, et ce en préparation à la crise sanitaire, a-t-il poursuivi, ajoutant que la prise de température des employés est effectuée deux fois, au niveau des bus, puis des points d’accès au site.

APM Terminals Tangier a aussi préparé une classification des postes pour identifier ceux dont la présence est nécessaire au niveau des sites et ceux qui peuvent travailler à distance, a expliqué M. Bouzrati, affirmant que l’entreprise a mis à la disposition de ses employés des unités de désinfection, outre la stérilisation des bus de transport et des équipements, la suspension du pointage biométrique et l’adaptation des services de restauration aux circonstances actuelles.

Quant au directeur des relations sociales à APM Terminals Tangier, Abdeljalil Miliani, il a confié que dans le cadre de sa responsabilité sociale, la société APM Terminals a décidé de prendre un ensemble de mesures pour aider les habitants locaux et diminuer l’impact de cette pandémie, faisant savoir que l’entreprise a distribué, en coordination avec les autorités locales et une association, un total de 450 paniers de denrées alimentaires au profit des habitants de Ksar Sghir.