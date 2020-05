​50 tonnes d’aides alimentaires aux familles démunies de Zagora

La Banque alimentaire du Maroc a consacré 50 tonnes d’aides alimentaires au profit des familles démunies dans la province de Zagora, dans le cadre des initiatives solidaires visant à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur cette population.

Cette quantité de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 1.800 paniers, sera distribuée aux ménages bénéficiaires en coordination et sous la supervision des autorités provinciales de Zagora, indique la Banque alimentaire.

Cette dernière relève qu’elle entend, à travers cette action de solidarité, rester fidèle à ses vocations de soutenir les familles démunies, de promouvoir la scolarité et de préserver la santé de la femme et de l’enfant.

La Banque est l’un des partenaires fondamentaux de la province de Zagora en matière d’aide sociale, comme en témoignent les nombreuses actions humanitaires et solidaires menées par cette association au profit notamment des Maisons de l’étudiant et des ONG actives dans les domaines de la santé de la femme et de l’enfant et de développement du monde rural.

La Banque alimentaire est une association à but non lucratif créée en 2002. Sa mission première est la collecte de denrées alimentaires afin de les redistribuer à des associations. Elle constitue un lien entre les divers donateurs (particuliers et industries agroalimentaires) et les associations caritatives et établissements de protection sociale partenaires.

Elle joue un rôle d’interface logistique entre le tissu économique et le tissu associatif. Elle utilise l’aide alimentaire comme un puissant levier de réinsertion et de lutte contre l’exclusion.

Plusieurs initiatives solidaires ciblant les familles démunies ont été mises en œuvre dans la province de Zagora depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, avec la participation de plusieurs acteurs locaux.