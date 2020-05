​458 analyses médicales effectuées à Chichaoua

Un total de 458 analyses ont été effectuées au laboratoire pour détecter d’éventuelles contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la province de Chichaoua, et ce depuis le déclenchement de la pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la santé à Chichaoua, Mohamed El Mouss a indiqué que les services médicaux ont réalisé 458 analyses au laboratoire qui ont permis de signaler 24 cas confirmés, 2 cas confirmés dans des unités industrielles et 432 cas exclus.

Conformément aux directives du ministère de la Santé, la délégation a procédé dans une première phase au dépistage des employés dans les unités industrielles, avec une moyenne de 10 analyses par jour, a-t-il relevé.

Dans le même cadre, le comité de veille provincial a assuré le suivi des détenus ayant bénéficié récemment de la grâce Royale, en s'assurant de leur état de santé et en les sensibilisant sur l'importance de respecter les mesures préventives pour endiguer la propagation du Covid-19, a-t-il fait savoir.

Le responsable provincial a également souligné que la délégation a continué, en coordination avec les autorités provinciales, le suivi des cas suspects arrivant à la province, dont les chauffeurs des taxis et les étudiants issus de Chichaoua.

Par ailleurs, il a noté que lors de la deuxième phase, les dépistages ont été intensifiés au profit du personnel des établissements professionnels de la province, avec la possibilité d'effectuer 100 analyses par jour, en fonction des moyens disponibles et de la capacité d'accueil des laboratoires provinciaux.

Grâce à ces mesures, a-t-il poursuivi, 24 cas positifs ont été enregistrés, en plus de deux cas confirmés en provenance de Marrakech, ce qui a contribué largement à la stabilité de la situation épidémiologique, en évitant de nouveaux cas de contamination.

Il a aussi indiqué que la cellule de veille poursuivra le contrôle de la situation épidémiologique au niveau de la province et la détection de tout cas suspect, outre le dépistage et la réalisation des tests et analyses médicales au profit des employés au sein des unités industrielles pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés par le Covid-19.

A cette occasion, il a appelé la population de la province au strict respect des consignes relatives au confinement sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire des masques de protection, en tant que mesures préventives pour freiner la propagation du Covid-19.

La province de Chichaoua est devenue indemne de tout cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, suite à la rémission de quatre patients qui ont quitté, jeudi dernier, l'hôpital provincial Mohammed VI.

A rappeler que le nombre total des infections au Covid-19 au niveau de la province de Chichaoua a atteint 24 cas, dont 23 rémissions et un seul décès.