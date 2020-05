​279 analyses effectuées à Youssoufia

Un total de 279 analyses ont été effectuées en laboratoire à la province de Youssoufia pour la détection d'une éventuelle contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, depuis le déclenchement de la pandémie, a fait savoir le délégué provincial de la santé, Mohamed Elatiqi.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que les services médicaux ont réalisé 279 analyses jusqu’à mardi 26 mai, pour détecter une éventuelle infection au Covid-19, dont les résultats se sont révélés tous négatifs, et que la province de Youssoufia est restée indemne de tout cas confirmé de contamination depuis la déclaration de la pandémie. Et de poursuivre que conformément aux orientations du ministère de la Santé, la délégation a procédé, dans une première phase, à des prélèvements, de manière aléatoire, auprès des employés des centres commerciaux et des sociétés opérant dans la province, sur la base d'une liste établie par les autorités locales afin d’éviter la déclaration d’éventuels foyers de la pandémie.

La deuxième phase de cette opération a été marquée par un dépistage intensif et quotidien, ciblant les stations de services, les grandes surfaces commerciales, les carrières et les chauffeurs de taxis (catégories des petits et grands), en attendant l'élargissement de cette action pour englober les services qui connaissent une affluence importante des citoyens comme les banques et les épiceries, a ajouté le responsable.

Il a, dans ce sillage, relevé que la moyenne quotidienne des analyses effectuées au laboratoire se situe entre 25 et 30 analyses, avec la possibilité de l'augmenter à 80, comme c’était le cas au cours de la journée de mardi (26 mai).

La délégation provinciale de la santé a réservé, à cet effet, une unité mobile pour le prélèvement des échantillons auprès des personnes avant leur renvoi au laboratoire à Marrakech.

Elle a également procédé, en coordination avec les autorités locales, à l’établissement d’une liste des personnes arrivées dans la province en provenance d’autres régions touchées par la pandémie, sachant que l’équipe d'intervention d’urgence relevant de la délégation examine les personnes concernées et les place en isolement à l'hôpital provincial, en cas d’apparition de symptômes suspects, dans l'attente des résultats des analyses au laboratoire.

Mohamed Elatiqi a, en outre, rappelé que les ressources humaines de l’hôpital provincial ont été renforcées par des staffs médicaux pour la prise en charge des cas éventuels, outre l’aménagement de trois salles d’isolement et la réservation de 10 lits pour l’hospitalisation des patients infectés. Et de noter que la cellule de veille poursuit le contrôle de la situation épidémiologique au niveau de la province.

Le responsable a, par ailleurs, appelé la population locale à continuer à respecter scrupuleusement les consignes du confinement sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire des masques de protection, comme mesures préventives afin d'éviter la propagation de la pandémie.

A noter que la province de Youssoufia est restée indemne de tout cas confirmé de contamination au Covid-19 depuis le déclenchement de cette pandémie dans la région de Marrakech-Safi.