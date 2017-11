Réunion à Rabat des parlementaires de la région MENA

Des parlementaires des pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) se réuniront les 7 et 8 novembre 2017 à Rabat pour la deuxième réunion du chapitre MENA du réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), indique jeudi un communiqué des organisateurs.

Après le lancement officiel du chapitre MENA du réseau parlementaire en 2016 à Tunis, la conférence discutera cette année des défis communs auxquels font face les pays participants, dans les domaines de la gouvernance, de la réforme économique, des migrations et de l'éducation, ajoute la même source.

La réunion sera également l'occasion pour les députés de rendre compte des réalisations de leurs pays respectifs depuis le lancement du chapitre, ainsi que d'élaborer un plan d'action pour renforcer la collaboration parlementaire pour relever les défis du développement dans la région Moyen-Orient/Afrique, et pour renforcer l'engagement avec la Banque mondiale et le FMI.

Des parlementaires du Maroc, d'Algérie, de Djibouti, d'Egypte, d'Irak, d'Iran et de Tunisie se réuniront pour échanger sur leurs expériences nationales respectives dans les domaines susmentionnés et sur les moyens efficaces permettant d'améliorer le contrôle parlementaire et le suivi des politiques publiques.

Le réseau parlementaire, initialement fondé en 2000 comme organisation indépendante, non gouvernementale, fournit une plate-forme pour les parlementaires de pays membres de la Banque mondiale et du FMI, afin de promouvoir une plus grande responsabilisation et transparence dans la coopération pour le développement.

Le chapitre MENA du réseau parlementaire agit comme une plateforme pour les parlementaires de la région afin d'échanger des connaissances et des expériences sur la meilleure façon de remplir leur rôle en tant que représentants du peuple et en tant qu'acteurs du changement pour relever les défis de développement dans leurs pays et dans l'ensemble de la région MENA.