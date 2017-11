Plaidoyer pour un diagnostic précoce de la surdité chez les enfants

Le président de la 5ème édition du congrès arabe sur l’audition et l’équilibre, Dr.Abdelhamid Benghalem, a souligné, vendredi à Marrakech, l’impératif d’un diagnostic précoce de la maladie de la surdité chez les enfants afin de leur apporter de l’aide par des prothèses auditives et l’implant cochléaire.

Dans une déclaration à la MAP en marge de ce congrès, organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, Dr. Abdelhamid Benghalem a relevé l'importance de la prise en charge totale des enfants atteints de la surdité, notant qu’il existe deux sortes de surdités, à savoir la surdité à la naissance chez les nouveaux-nés qui exige son diagnostic avant l’âge de cinq ans et la surdité qui vient avec l’âge chez l’adulte et les plus âgés.

Le président de ce congrès, organisé du 16 au 19 novembre par l’Académie arabe de l’audition et de l’équilibre, a fait savoir que, selon les statistiques, un enfant pour mille, né dans des conditions normales, souffre de la surdité au niveau mondial, alors que la maladie se transmet à 1% en cas de présence de risques pendant la grossesse ou l'accouchement, ajoutant que parmi ces risques figurent le mariage consanguin, la maladie de la méningite, la malformation et les maladies génétiques et héréditaires.

En outre, il a indiqué que lors de cet événement, organisé pour la 1ère fois en dehors de la Jordanie avec la participation de pays arabes et de spécialistes venus d'Europe, d'Amérique et d'Asie, les spécialistes ont traité plusieurs thématiques portant sur la surdité, le vertige, la rééducation et la chirurgie auditive de l’enfant.

Dans la même veine, le directeur de l’Académie, Dr. Khalid Abdel Hadi, a précisé que cette édition a pour but de promouvoir cette spécialité au niveau des pays arabes et de partager avec les spécialistes marocains les dernières technologies en la matière, notant que le diagnostic tardif de surdité chez les enfants coûte à l'Etat des sommes importantes d’argent.

A ce titre, il a plaidé pour un diagnostic précoce pour prévenir la perte d'audition, ajoutant que 650 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la déficience auditive.

Il a, en outre, souligné que cette institution arabe a organisé des ateliers de formation durant toute l'année aux Emirats arabes unis, en Arabie Saoudite, au Soudan, au Maroc, en Jordanie, au Qatar et en Palestine pour renforcer les capacités des spécialistes arabes dans ce domaine dans l’optique d'alléger la souffrance des enfants atteints de surdité.

Le choix du Maroc et particulièrement de la ville de Marrakech pour l’organisation de ce congrès est principalement dû à la sécurité et à la stabilité politique dont jouit le Royaume et à l'histoire de la ville en matière scientifique et civilisationnelle, a-t-il fait remarquer.

Fondée en 2012 et basée à Amman, l’Académie arabe de l’audition et de l’équilibre est une institution à but non lucratif, qui vise à promouvoir la spécialité de la surdité chez les enfants et à échanger les expériences et expertises entre les pays arabes autour des dernières technologies et recherches scientifiques en la matière.