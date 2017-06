Le T.Rex n'était pas un dinosaure à plumes

Le célèbre Tyrannosaurus Rex était recouvert d'écailles et non de plumes, selon une étude publiée mercredi qui lui octroie une peau dure à la hauteur de sa sinistre réputation.

Récemment, une étude avançait qu'un cousin du Tyrannosaurus Rex était recouvert de fines plumes semblables au duvet d'un poussin.

Les chercheurs pensaient que l'on pouvait désormais envisager que le monstre lui-même, l'un des plus grands carnivores terrestres de tous les temps, soit lui-même couvert de duvet.

Pourtant, les plumes qui chez les dinosaures servent plus d'isolant thermique que d'outil pour voler, n'étaient pas vraiment utiles aux gros dinosaures.

Pour en savoir plus, une équipe internationale de chercheurs a étudié de nombreux T.Rex (notamment du Musée des sciences naturelles de Houston) et certains de ses cousins de la famille des tyrannosauridés pour compiler une base de données.

Pour les chercheurs, ces dinosaures théropodes avaient perdu leurs plumes à l'époque où l'ancêtre commun du T.Rex et de ses cousins vivait.

Les grands tyrannosauridés sur lesquels des plumes ont été trouvées, ont vécu beaucoup plus tôt que le monstre rendu célèbre par le film "Jurassic Park".

Les données fournissent "la preuve incontestable" que le T.Rrex avait une peau entièrement recouverte d'écailles, conclut l'équipe dans la revue Royal Society's Biology Letters.