Le CHU Mohammed VI de Marrakech exporte ses compétences

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a procédé, mardi à Marrakech, à la signature d’une convention de coopération avec l’Etat du Plateau au Nigeria, dans le cadre d’une approche Sud-Sud.

Cet accord, initié conformément à la stratégie d’ouverture vers l’extérieur et du développement de la coopération Sud-Sud, prônée par SM le Roi Mohammed VI, vise à confirmer l’engagement du CHU Mohammed VI en faveur de la promotion de la formation médicale et la recherche en santé publique au niveau du continent africain.

En vertu de cette convention signée en marge de la visite à Marrakech d’une délégation représentant les différentes structures hospitalières de l’Etat du Plateau au Nigeria, le CHU Mohammed VI procédera à la mise en place d’un service de chirurgie cardiovasculaire outre son équipement, en faveur de la partie nigériane, en assurant la formation à Marrakech de son personnel médical et paramédical dans plusieurs spécialités, à savoir la chirurgie, l’anesthésie et la réanimation.

La partie nigériane a salué la conclusion de cet accord qui vient s’ajouter aux actions menées par le CHU Mohammed VI de Marrakech en faveur de l’Afrique, précisant que le Royaume pourrait faire bénéficier le Nigeria de son importante expertise cumulée dans le domaine médical dans le cadre d’une approche Sud-Sud.

Le CHU Mohammed VI de Marrakech prévoit également dans le cadre du même accord l’envoi sur place d’une équipe multidisciplinaire spécialisée afin d’accompagner le lancement du nouveau service médical. Il s’engage aussi en faveur du renforcement de la coopération dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, ainsi qu’en matière des greffes d’organes et de tissus humains. Dans un cadre lié, la structure hospitalière accueillera des stagiaires nigérians au sein de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et surtout au sein du CHU ainsi que dans leurs centres de simulation médicale.