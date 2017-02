L’USFP à l’heure de son Xème Congrès

L’ USFP vit d’ores et déjà à l’heure de son Xème Congrès national dont la tenue est fixée aux 19, 20 et 21 mai prochains. L’étape de préparation de ce grand rendez-vous avec l’histoire d’un parti animé depuis toujours par le seul souci d’être, et à jamais, celui des forces populaires, d’être constamment à leur écoute et à leur service. Une étape que qualifie la Commission administrative, à juste titre, de «nouveau jalon dans le parcours d’un parti qui représente, depuis sa création, un acteur clé de la vie politique nationale et un mouvement sociétal qui a toujours défendu les intérêts des masses populaires et leurs ambitions visant l’édification d’une société où règnent liberté, démocratie et justice sociale ». La résolution du Parlement du parti de la Rose a mis en exergue les dispositions à respecter en vue d’assurer au Xème Congrès le succès escompté. Des dispositions allant dans le sens de la consolidation de la dé- mocratie interne, ce qui ressort de la composition même de la Commission préparatoire dont l’action est notamment commandée par des orientations devant prendre en considération les changements qu’a connus la société marocaine, les mutations qui en découlent et les interrogations qu’ils suscitent et auxquelles l’USFP doit apporter des réponses. La réflexion doit, par ailleurs, se pencher sur la définition d’un nouveau modèle d’organisation du fait que celui ayant prévalu jusqu’à pré- sent correspondait à une étape déterminée dans le développement du parti. La société ayant subi des changements notoires au même titre que la nature des relations au sein de cette même société, l’on se trouve devant une nécessité absolue d’inventer un modèle d’organisation qui s’y apparente. La grande famille ittihadie est de ce fait déterminée à faire de ce Xème Congrès une occasion de se représenter non seulement les succès ayant jalonné le long parcours du parti, mais aussi les insuccès. Le Xème Congrès servira d’occasion de débat profond, serein et responsable avec comme objectif: se mettre d’accord sur un système de valeurs qui devra commander la compétitivité entre les militants. La finalité est clairement définie : se réconcilier avec la société à travers le projet sociétal, démocratique, solidaire et économique de l’USFP.