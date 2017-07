La manifestation d’Al Hoceima n’a pas été autorisée

Les autorités locales ont décidé de ne pas autoriser l'organisation d'une manifestation le 20 juillet dans la ville d'Al Hoceima, a indiqué lundi la préfecture de la province d'Al Hoceima dans un communiqué.

La non autorisation de la manifestation du 20 juillet à Al Hoceima se base sur les prérogatives juridiques de l'autorité administrative locale claires à ce sujet, a précisé la même source, ajoutant que cette autorité a pris toutes les mesures de nature à assurer la mise en oeuvre de cette décision de non autorisation de la manifestation et que le Parquet a été informé de toutes les circonstances et aspects de la question.





Des parlementaires marocains au camp Zaâtari



Une délégation de parlementaires marocains a visité, lundi, l’hôpital médico-chirurgical de campagne marocain du camp Zaâtari pour les réfugiés syriens en Jordanie.

Présidée par Elhou Al Marbouh, membre de la Chambre des conseillers, cette délégation est composée du conseiller Mohamed Al-Alami, des deux députés Chakrane Imam et Mohamed Hejira et de Karima Benhlal, cadre à la direction des relations extérieures et de la communication à la Chambre des conseillers, ainsi que de Mohssine Mounjid, cadre à la direction des relations extérieures à la Chambre des représentants.