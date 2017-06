Jour de fraternité, de pardon et de réconciliation, l'Aïd El Fitr est, pour plus d'un milliard de musulmans sur la planète, une fête pendant laquelle, après la rupture du jeûne du mois de Ramadan, on consacre un peu de son temps à la famille et aux amis. C’est l’occasion donc, pour chaque foyer, de recevoir et de visiter, famille, amis, voisins, autour de pâtisseries, d'un café ou d'un thé et c’est aussi un jour des cadeaux. Si, en général, les enfants parés de leurs plus beaux habits en sont les principaux bénéficiaires à travers, jouets et argent que leur a offert l’adulte, ce dernier ne se prive pas non plus, en se mettant sur son trente et un en ce jour sacré.

Mais, Aïd El Fitr ou Aïd Sghir n'est pas seulement que de la célébration. Pieusement, c'est aussi un moment que l’on dédiera à l'auto-évaluation et à la grande réflexion sur les bonnes actions accomplies ou pas durant le mois écoulé que l’on vient de jeûner. Auquel cas où l’on ne s’en serait pas acquitté convenablement, on se rattrapera volontiers à travers Zakat El Fitr, une aumône particulière et obligatoire (généralement de la nourriture la plus en usage dans notre région blé, orge, dattes ...) versée aux plus démunis et ayant pour but de nous purifier des quelques transgressions des obligations religieuses censées avoir été commises pendant le mois sacré.

Il n’y a pas que. Le cérémonial se doit d’être poursuivi par le grand bain rituel et chemin faisant vers la prière collective de l’Aïd à la mosquée ou M’ssela, le Takbir sera d’usage.

Bref, l’Aïd El Fitr est l’occasion de la célébration et du recueillement dès Choual annoncé pour un restant de vie que l’on voudrait purifié enfin, en attendant de s’en remettre à quelques péchés mignons à venir, plus ou moins nombreux selon les profils.

Aïd Moubarak Saïd