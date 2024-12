Youssef Ahouzi : Les corridors intelligents, un levier essentiel pour connecter l'Afrique et dynamiser son commerce intra-continental

Les corridors intelligents jouent un rôle clé dans la favorisation de la connectivité et la dynamisation du commerce intra-continental en Afrique, a souligné, mardi à Casablanca, Youssef Ahouzi, directeur général de PORTNET S.A. (Guichet unique national des procédures du commerce extérieur).



Ces infrastructures stratégiques, soutenues par des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), contribuent à renforcer les échanges économiques à l'échelle du continent africain, a relevé M. Ahouzi à l'ouverture des "Rencontres Digitales by PortNet" qui sont placées sous le thème "Guichet unique accélérateur du commerce en Afrique". "Avec un marché potentiel de plus de 1,3 milliard de consommateurs, l'Afrique se trouve à un tournant décisif pour consolider son intégration économique et relever les défis liés aux mutations économiques globales", a-t-il noté.



Dans ce contexte, les guichets uniques, qui se positionnent comme des outils essentiels de simplification et d'optimisation des processus douaniers et logistiques, agissent comme des catalyseurs pour transformer les échanges commerciaux en permettant une gestion plus efficace, transparente et rapide des formalités administratives, a fait remarquer M. Ahouzi.

Et de poursuivre que ces efforts s'inscrivent dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à accélérer la transformation numérique et à renforcer la compétitivité des acteurs économiques marocains et africains, rapporte la MAP.



Pour sa part, le commissaire chargé du marché régional et de la coopération à la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Filiga Michel Sawadogo, a mis en avant les réalisations et les ambitions de cette organisation sous-régionale, marquant trois décennies d’efforts en faveur de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.



Il a insisté sur l'importance de renforcer le marché commun de l'UEMOA qui repose sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, tout en notant les progrès économiques notables de ses huit Etats membres.



"Avec une population de 142 millions d'habitants et une croissance économique supérieure à la moyenne africaine, l'UEMOA prévoit un avenir prometteur, soutenu par de nouvelles opportunités dans les secteurs pétrolier et gazier, notamment au Sénégal et au Niger", a-t-il fait valoir.



M. Sawadogo a aussi rappelé la nécessité de la collaboration entre l'UEMOA et l'Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE), amorcée en 2013 pour développer des solutions innovantes afin de surmonter les barrières non tarifaires et d'améliorer les échanges intra-africains.



Selon lui, l'interconnexion des guichets uniques nationaux et régionaux, conformément aux recommandations des institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), se présente comme un outil essentiel pour garantir une meilleure transparence et efficacité des flux commerciaux. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique continentale, en résonance avec les aspirations de la ZLECAF, pour transformer les échanges en Afrique et promouvoir la compétitivité des entreprises africaines.



Par ailleurs, M. Sawadogo a réitéré l'engagement de l'UEMOA à poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins des populations et des entreprises des Etats membres. Ces actions, axées sur l'intégration régionale et l'amélioration du climat des affaires, s'inscrivent dans une vision de développement durable et de prospérité partagée pour l'Afrique de l’Ouest et au-delà.



Ces "Rencontres Digitales by PortNet", qui se veulent une plateforme de choix pour l'échange et la collaboration entre les acteurs majeurs du commerce, de la logistique et du transport en Afrique, se sont articulées autour de deux sessions abordant le rôle des guichets uniques et de la digitalisation dans le renforcement des échanges commerciaux africains, ainsi que le partage d'expériences d'experts et de représentants des guichets uniques membres de l'AACE.