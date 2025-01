"Wicked" en tête des nominations aux SAG Awards

L'adaptation sur grand écran de la comédie musicale de Broadway "Wicked" est arrivée mercredi en tête des nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG), récompenses considérées comme un bon indicateur pour les Oscars.



"Wicked", avec en tête d'affiche Cynthia Erivo et Ariana Grande, a obtenu cinq nominations, notamment celle du "meilleur ensemble d'acteurs", le prix le plus prisé des SAG Awards.

Cynthia Erivo disputera le titre de meilleure actrice principale avec Demi Moore, pour son rôle dans le film "The Substance", de la Française Coralie Fargeat, ou encore Pamela Anderson pour "The Last Showgirl".



Le biopic "Un parfait inconnu", sur les années de jeunesse de Bob Dylan, est lui nommé à quatre reprises, tandis que le film du réalisateur français Jacques Audiard "Emilia Pérez", plébiscité aux Golden Globes, recueille trois nominations.



Ces trois films seront en compétition avec la Palme d'Or à Cannes "Anora", réalisée par Sean Baker, et le thriller papal "Conclave", pour le prix du "meilleur ensemble d'acteurs", ont annoncé les organisateurs mercredi.



Malgré ses trois récompenses aux Golden Globes, le film "The Brutalist", long portrait d'un architecte survivant de l'Holocauste, qui tente de refaire sa vie aux Etats-Unis, ne décroche qu'une seule nomination, celle d'Adrien Brody dans la catégorie du meilleur acteur principal.

Ce dernier sera notamment face à Ralph Fiennes pour son rôle dans "Conclave" ou encore Timothée Chalamet dans "Un parfait inconnu".



Du côté de la télévision, la série "Shogun", déjà récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, est en tête avec cinq nominations.

Ces nominations devaient initialement être annoncées lors d'une cérémonie mercredi, mais celle-ci a été annulée à cause des violents incendies touchant Los Angeles.



La cérémonie des Critics Choice Awards, l'un des rendez-vous de la saison des récompenses annuelles à Hollywood, qui devait se dérouler dimanche, a été reportée mercredi pour la même raison.



Les SAG Awards sont décernés par des acteurs et sont à ce titre considérés comme un très bon indicateur en vue des Oscars. Les acteurs constituent le collège le plus important au sein de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les prestigieuses statuettes dorées.



La cérémonie se tiendra le 23 février à Los Angeles et sera diffusée sur Netflix pour la deuxième année consécutive.