Wejeune fête ses deux ans au Maroc

Lancée au Maroc le 22 janvier 2019, en partenariat avec LAB20 Agency, Wejeune est une plateforme en ligne dédiée à l’actualité lifestyle et à la promotion des talents marocains. Elle est destinée à tous les jeunes au style de vie à la fois moderne et urbain avec un état d’esprit ouvert au changement et qui sont disposés à écouter l’opinion d’autrui à travers les événements organisés par la plateforme qui constituent une occasion de partager et d’échanger avec des “Success Stories” dans différents domaines. Pendant cette période marquée par la propagation du Covid-19, Wejeune a organisé une série d’événements en ligne, avec un large panel d’invités dans différents domaines et une audience de plus de 100.000 personnes. «En 2021, l’objectif de Wejeune est de se positionner comme la référence tendance au Maroc et de continuer à donner la parole aux jeunes talentueux pour s’exprimer et partager leurs idées », annonce Amine Akhatar, fondateur de Wejeune Magazine, convaincu, que le Maroc a plus que jamais besoin de cette énergie positive. Pour rappel, la plateforme a également lancé deux campagnes : #Nt3awnou et #WEMOROCCO. La première avait pour but de collaborer avec les créateurs de contenus afin de renforcer la sensibilisation autour du Covid-19, tandis que la seconde, qui se poursuit jusqu’à 2022, vise à promouvoir le tourisme national.