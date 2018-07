Volvo Bus annonce le lancement d’une nouvelle gamme de véhicules au Maroc

Une gamme de nouveaux véhicules au Maroc portant sur des bus alliant confort, sécurité et élégance a été lancée par le groupe international Volvo Bus, enrichissant le domaine de transport dans le Royaume.

Destinés au transport touristique, urbain et interurbain, les nouveaux bus Volvo ont vraiment tout pour révolutionner le domaine du transport au Maroc, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Depuis 2017, rapporte la MAP, le parc des véhicules touristiques au Maroc s’est enrichi des nouveaux bus Volvo, partie intégrante des véhicules du pionnier des cars touristiques : CTM, après l’acquisition par le transporteur de 30 véhicules.

Volvo Bus a fait savoir que ces nouveaux modèles, dotés des dernières technologies, permettent aux voyageurs d’accéder au confort maximum, pendant toute la durée de leur trajet grâce notamment aux sièges en cuir, prises USB pour recharger téléphones, tablettes et ordinateurs, connexion WIFI, sièges réglables à souhait et toilettes.

Selon le même communiqué, le groupe a indiqué que les bus Volvo B11R Euro 6 ont été spécialement conçus pour répondre à des exigences élevées en matière de conduite, de confort et de sécurité, précisant que ces bus révolutionnaires intègrent une série des freins à disque à commande électronique Volvo (EBS) et la régulation électronique du comportement dynamique (ESP).

La nouvelle gamme peut également être munie de l’option I-Coaching, un système qui aide le chauffeur à adopter une conduite plus sûre et plus économique, en affichant en permanence des retours d’information, ajoute la même source.

Les nouveaux véhicules, à accès bas, sont dotés d’une structure robuste, aux composants testés et approuvés, fait ressortir le communiqué, soulignant que ces autobus sont également préparés pour des mises à niveau logicielles ultérieures grâce au système électronique Volvo Bus dont ils sont équipés.

Ces nouveaux modèles sont équipés du moteur Volvo D8 8 litres Diesel à rampe commune développant 330 chevaux, révèle la compagnie, notant que ce modèle présente un rendement énergétique au moins équivalent à celui de son prédécesseur.

Le groupe international indique que l’intervalle de vidange a été allongé pour passer de 30.000 à 40.000 km en circulation urbaine et de 50 000 à 80 000 km pour les modèles longues distances.

Le confort et la sécurité, étant au cœur des préoccupations de Volvo Bus, la compagnie consacre ses efforts à la recherche et à l’innovation afin de satisfaire les besoins, même les plus exigeants, de ses clients, conclut le communiqué.