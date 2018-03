Vol de voitures et violence conduisent trois individus sous les verrous à Temara

Les éléments du district préfectoral de la sûreté de Témara ont procédé samedi à l’arrestation de trois individus dont une femme et deux multirécidivistes, pour leur implication présumée dans des actes criminels liés au vol de voitures sous la menace de violence et au faux et usage de faux.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects, âgés entre 20 et 28 ans, ont pris contact, en date du 3 mars, avec le propriétaire d'une voiture mise en vente sur un site électronique, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant qu'après s'être mis d'accord sur l'achat et avoir accompli les procédures administratives y afférentes, les mis en cause ont agressé physiquement le propriétaire pour mettre la main sur la voiture.

Une fois alertés, les services de sûreté ont mené des recherches et investigations intensives qui ont permis, aux côtés des expertises techniques nécessaires, d'identifier les suspects et de les appréhender sur la route d'Aïn Aouda à bord de la voiture volée dont les plaques d'immatriculation ont été falsifiées, relève la même source, notant qu'une autre voiture, obtenue suivant le même procédé criminel, a été saisie dans la région d'Oum Azza.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, indique le communiqué, ajoutant que les investigations se poursuivent pour déterminer les autres actes criminels qui leur sont reprochés et arrêter un de leur complice dont l'identité a été révélée.