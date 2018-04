Vibrant hommage en l'honneur de huit journalistes marocaines à Tanger

Un vibrant hommage a été rendu, vendredi soir à Tanger, à huit femmes journalistes travaillant dans différents supports médiatiques au niveau national, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet hommage constitue un signe de reconnaissance aux efforts et actions consentis par ces journalistes marocaines pour le rayonnement du paysage médiatique national, tout au long de leur parcours professionnel.

Organisée à l'initiative de l'Association marocaine des études médiatiques et des films documentaires, en partenariat avec le magazine "Sayidaty" et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette cérémonie a été émaillée d'interventions des journalistes primées qui ont rapproché le public des étapes phares ayant marqué leur parcours professionnel et des difficultés auxquelles elles ont fait face pour s'imposer comme des icônes du journalisme et marquer de leurs empreintes la scène médiatique nationale et arabe.

Il s'agit de Latifa Marouan (Médi1), Wafae Bennani (le journal Le Matin), Bouchra Mazih (Al Oula TV), Latifa Laâroussi (correspondante du journal arabe Ach Chark Al Awsat), Zoulikha Asabdoun (journaliste-photographe), Aziza Halak (directrice du site Basma), Samira Mghdad (directrice du magazine Sayidaty au Maroc) et Zahra Idmouh (rédactrice en chef du magazine Lalla Fatima).

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l'Association, Abdellah Damoun, a souligné que cette rencontre vise à consacrer le rôle important que joue la femme journaliste dans la promotion du paysage culturel et socioéconomique aux niveaux régional et national, et à braquer les projecteurs sur leur parcours professionnel distingué, en vue de rapprocher les "journalistes en herbe" et les passionnés du journalisme de leurs expériences dans les différents supports médiatiques marocains et arabes. Placée sous le thème "Des journalistes pionnières sur le chemin d'un métier des plus compétitifs", cette manifestation a été une occasion pour saluer les efforts déployés par ces journalistes de renom et exprimer le respect et la reconnaissance à toutes les femmes marocaines qui se sont distinguées dans différents domaines, notamment celui de la presse.