Vers une réforme profonde du code des assurances

L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) compte initier avec le secteur, très prochainement, une réflexion sur une réforme profonde du code des assurances, a fait savoir, mercredi à Casablanca, son président par intérim, Othman Khalil El Alamy.



"Parmi les objectifs de cette forme, figure la mise en place d'un cadre légal et réglementaire pour les prochaines années, anticipant les évolutions futures sur toute la chaîne de valeur de la souscription à la gestion des sinistres, encourageant l'innovation et permettant de profiter pleinement de la dynamique induite par la révolution numérique", a expliqué M. El Alamy, à l'ouverture des travaux de la 5è édition de la rencontre annuelle des agents et courtiers d'assurances.



Et de noter que l'amendement du livre IV du code des assurances relatif à la présentation des opérations d'assurance se trouve, également, parmi les grands chantiers auxquels l'Autorité devra s'atteler dans un futur proche, rapporte la MAP.



"Cette révision permettra de mettre en place un cadre réglementaire plus adapté à l'évolution de la distribution des produits d'assurances, de l'avènement des nouvelles technologies, mais également pour corriger un certain nombre d'insuffisances qui sont apparues, au fil des ans, avec la mise en œuvre effective du code des assurances", a souligné M. El Alamy.



Sur la relation entre les intermédiaires d'assurances et les entreprises d’assurances, le président par intérim de l'ACAPS a constaté qu'elle est, bien souvent, altérée par la problématique des créances sur les intermédiaires.



"Cette problématique, qui persiste depuis des années, est très consommatrice de temps et d'effort des deux côtés, entravant ainsi le développement harmonieux de leurs activités", a-t-il relevé.



Sensible à cette problématique, l'Autorité compte mener deux chantiers en collaboration avec les parties prenantes, a affirmé M.El Alamy, notant que le premier chantier est relatif à l'apurement des créances dues sur les intermédiaires et le deuxième chantier aura pour objectif de trouver des solutions permettant d'éviter cette problématique de créance, ou du moins en réduire l'ampleur, pour l'avenir.



Quant à l'impact de la pandémie sur le secteur des assurances, M.El Alamy a constaté avec satisfaction que le secteur a plutôt bien surmonté la crise. En effet, il a enregistré une croissance appréciable de 1,9% avec un volume des primes de 45,7 milliards de dirhams au terme de l'année 2020, a fait savoir le responsable, notant qu'"il est vrai que cette hausse marque la fin d'un cycle de forte croissance de plusieurs années (+8,4% en 2019), mais c'est une véritable prouesse vu la conjoncture économique".



La 5è édition de la rencontre annuelle des agents et courtiers d’assurances du Maroc (FNACAM) s'est tenue sous le thème "Un nouvel élan pour l’intermédiation après la crise".

Ce rendez-vous annuel constitue une occasion pour discuter autour de thématiques liées à la digitalisation en tant que levier de performance, aux relations des intermédiaires avec les compagnies ainsi que d'autres sujets qui ont trait à l'actualité du secteur.



Des intervenants, aussi bien nationaux qu'internationaux, ont partagé leurs expériences et confronté leurs idées pour proposer des pistes de réflexions constructives et pertinentes aux défis auxquels fait face le secteur. Les thématiques principales abordées constituent autant d’enjeux pour le secteur, nécessitant l'implication de toutes les parties prenantes.