Vers la réalisation de zones logistiques dédiées au développement local

Une démarche est en cours pour la réalisation de zones logistiques offrant un immobilier logistique de nouvelle génération répondant aux besoins des acteurs et contribuant au développement local, conformément aux nouvelles orientations dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée, affirme l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL).

Dans un communiqué publié, récemment, suite à son Conseil d’administration, tenu récemment à Rabat, l’Agence assure qu’elle poursuivra ses travaux de concertation avec les secteurs et les collectivités territoriales concernées afin de finaliser les préparatifs pour le lancement de la réalisation de ces zones logistiques, rapporte la MAP.

L’AMDL s’attellera, également, à poursuivre l’opérationnalisation du programme de mise à niveau logistique des PME marocaines et à mettre en place un système de labellisation au profit des opérateurs logistiques qui contribuera à renforcer la confiance des acteurs économiques dans le niveau de qualité des services logistiques offerts au Maroc, souligne le communiqué.

Ces mesures s’inscrivent dans le plan d’actions 2018, présenté lors de la session du Conseil d’administration et qui prévoit la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets visant à rehausser le niveau des pratiques logistiques et à instaurer un cadre propice à une dynamique logistique cohérente.

Ce Conseil d’administration, tenu dernièrement sous la présidence du ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a été consacré à l’approbation du bilan et des comptes financiers de l’Agence pour l’exercice 2017, ainsi qu’à la discussion et l’approbation de son plan d’actions et du budget pour l’année 2018.

Concernant les actions entreprises par l’AMDL durant l’année 2017 pour développer le secteur logistique marocain, le communiqué souligne que cette année a été particulièrement marquée par le lancement du programme de mise à niveau logistique des PME, en partenariat avec le secteur privé.

En plus d’offrir de nombreuses possibilités d’appuis technique et financier aux PME marocaines, il vise le rehaussement du niveau des pratiques logistiques au sein des PME, leur adaptation aux meilleures normes et standards adoptés dans ce domaine, ainsi que l’amélioration de la formation et des compétences logistiques des ressources humaines.

Par ailleurs, l’AMDL a achevé en 2017 la préparation d’un plan de formation national pour le secteur de la logistique à l’horizon 2020 et la production d’un ensemble d’outils de gestion de la formation dans le secteur logistique au Maroc.

En outre, l’Agence a préparé en 2017 un programme de normalisation pour la période 2018-2020, qui vise à développer un référentiel national de normes et standards à même d’accompagner le développement et les ambitions du secteur logistique marocain.