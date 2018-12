Vers la création d'une commission économique mixte Maroc-Bulgarie

Le Maroc et la Bulgarie s’attellent à mettre en place une commission économique mixte, ont annoncé, jeudi à Rabat, les ministres de l'Economie des deux pays. Cette commission contribuera à évaluer et à développer davantage les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Bulgarie, a indiqué à la MAP le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, à l'issue d'entretiens avec son homologue bulgare, Emil Lyubenov Karanikolov.

La rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens et les voies d'améliorer les courants d'affaires entre le Maroc et la Bulgarie, ainsi que les démarches à même de promouvoir les investissements de part et d'autre, a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Benchaâboun a souligné qu'il a également été question de débattre des moyens de tirer le meilleur de toutes les opportunités de développement qu'offre chacun des deux pays.

De son côté, M. Karanikolov a affirmé que la commission économique mixte Maroc-Bulgarie, qui se réunira dans les mois à venir dans la capitale bulgare Sofia, s'inscrit dans le cadre du développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays et de la promotion des opportunités d'investissement. "Le Maroc, qui est un facteur de stabilité et de sécurité dans toute la région, est un partenaire stratégique non seulement pour la Bulgarie mais aussi pour l'Union européenne", a fait observer le ministre bulgare de l'Economie, notant que cette donne constitue la base solide de la coopération bilatérale.

Les entretiens avec le M. Benchaâboun, a-t-il ajouté, ont porté aussi sur les voies à même de faciliter les investissements des deux côtés, mettant en avant les opportunités qu'offre le Maroc en tant que plateforme d'exportation vers les marchés africains, ainsi que les possibilités pour le Royaume de canaliser ses exportations vers la Bulgarie et l'Europe en général.

D'autre part, M. Karanikolov a salué l'adoption par le Maroc de la Constitution de 2011, y voyant "une étape phare dans le processus de développement démocratique" du Royaume.

Le ministre bulgare de l'Economie fait partie d'une importante délégation conduite par le Premier ministre de la République de Bulgarie, Boyko Borissov, qui a entamé jeudi une visite officielle de deux jours dans le Royaume.