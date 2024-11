"Venom: The Last Dance" en tête du box-office nord-américain

Le troisième volet des films Venom, "The Last Dance", s'est encore classé en tête du box-office nord-américain, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Avec 26,1 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, "Venom: The Last Dance" fait néanmoins moins bien que les 96 millions engrangés en 2021 par "Venom: Let There Be Carnage".

De nouveau, Tom Hardy endosse le rôle d'un journaliste insatisfait qui se transforme en un terrifiant alien aux dents acérées, avec à ses côtés Chiwetel Ejiofor, Juno Temple et Rhys Ifans.



"Le Robot sauvage", fresque de science-fiction du studio DreamWorks, remonte à la seconde place pour son sixième week-end dans les salles obscures du Canada et des Etats-Unis, avec 7,5 millions de dollars de recettes. Dans ce long métrage d'animation, le robot Roz se retrouve sur une île inhabitée à la suite d'un typhon. Pour survivre, il se lie d'amitié avec les animaux de la forêt.



Autour d'Halloween, la traditionnelle saison des films d'horreur bat son plein en Amérique du Nord. Se place ainsi sur la troisième marche du podium, avec 6,8 millions de dollars, "Smile 2". Le nouveau film de la Paramount raconte l'histoire d'une vedette de la pop (Naomi Scott) touchée par une sinistre malédiction.



"Conclave", un film qui narre l'élection d'un nouveau pape dont est chargé un cardinal intrigant et ambitieux interprété par Ralph Fiennes, arrive quatrième avec 5,3 millions de dollars de recettes.



Dans ce long-métrage qui commence à faire parler pour un possible Oscar du meilleur film, Stanley Tucci et John Lithgow jouent également des cardinaux et Isabella Rossellini une nonne déterminée. Le film réalisé par Edward Berger ("A l'ouest rien de nouveau") est basé sur un livre éponyme du romancier britannique Robert Harris.



En queue de peloton (5 millions), on retrouve "Here, les plus belles années de notre vie", le dernier film avec un Tom Hanks rajeuni et vieilli par l'intelligence artificielle. Il y donne la réplique à Robin Wright, pour un voyage à travers le temps dans l'intimité d'un couple, avec ses joies, ses peines et ses doutes, étalés sur plusieurs décennies.



Voici le reste du top 10:



6. "L’amour au présent" (3,5 millions de dollars de recettes)

7. "Terrifier 3" (3,2 millions)

8. "Singham Again" (2,1 millions)

9. "Beetlejuice Beetlejuice" (2,1 millions)

10. "Bhool Bhulaiyaa 3" (2 millions).