Vagues de chaleur: Les personnes âgées appelées à se mouiller la peau régulièrement

Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a appelé les personnes âgées à se mouiller régulièrement la peau, pour se prémunir contre les vagues de fortes chaleurs que connaît le Royaume. Il est nécessaire, pour les petits comme pour les grands, de boire de l'eau très régulièrement et de se vaporiser de l’eau sur le visage et le corps, plusieurs fois par jour, tout en favorisant l’évaporation de cette eau par un léger courant d’air, a estimé M. Hamdi dans un article. Il a estimé que ce processus d’évaporation permet de réduire la température corporelle, surtout que les personnes âgées ne transpirent pas autant que les jeunes. "Cette opération peut sauver la vie de milliers de personnes", a-t-il ajouté. Les personnes âgées ressentent moins la sensation de soif et de chaleur et leurs corps ne sont plus en mesure d'évacuer la chaleur par le biais de la transpiration, a fait savoir le spécialiste, relevant que la chaleur reste piégée à l'intérieur du corps des personnes âgées jusqu'à épuisement du corps. Il a averti des dangers des fortes chaleurs sur toutes les tranches de la population, précisant que les personnes âgées, les enfants de moins de 4 ans, les malades chroniques, les malades mentaux, les femmes enceintes, les travailleurs manuels et autres, présentent plus de risques. Il conseille de maintenir la maison fraîche (à moins de 32° le jour et 24° la nuit), particulièrement pour les nourrissons, les personnes de plus de soixante ans et les personnes souffrant de maladies chroniques, de fermer les fenêtres le jour afin d’éviter une augmentation significative de la température intérieure et de les ouvrir la nuit pour permettre le passage d'un courant d’air frais. L’utilisation des climatiseurs est, également, conseillée en cas de fortes chaleurs, a estimé M. Hamdi, appelant les citoyens à éviter de sortir pendant les heures chaudes (entre 11h et 21h), à éviter de pratiquer des efforts physiques intenses et à rester le plus possible à l’ombre. Il a, également, recommandé de se laver à l'eau fraîche (dont la température est inférieure à celle du corps) sans se sécher, de porter des vêtements légers et amples, de boire régulièrement des liquides, de manger des repas légers et plusieurs fois par jour, en privilégiant les fruits et légumes riches en eau. Par ailleurs, si une personne ressent des symptômes tels que la fatigue, le vertige, une soif intense, des maux de tête, des spasmes musculaires douloureux, des nausées ou des symptômes de peau sèche et rouge accompagnés de fièvre, délire ou perte de conscience, elle doit être impérativement transportée vers un endroit frais et rafraîchie avec de l’eau (25° à 30°).