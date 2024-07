Vague de chaleur : 21 décès à Béni Mellal

21 décès, en majorité des personnes âgées ou souffrantes de maladies chroniques, ont été enregistrés, mercredi au Centre Hospitalier Régional de Béni Mellal, suite à la hausse des températures, a annoncé la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Béni Mellal-Khénifra.



Dans un communiqué, la direction régionale fait état de 4 décès survenus hors de l'établissement hospitalier et de 17 décès hospitaliers, notant que la majorité des personnes ayant perdu la vie souffraient de maladies chroniques, ou étaient âgées.



La hausse des températures a provoqué la détérioration de l'état de santé des victimes, entraînant leur décès, précise-t-on. La direction régionale de la Santé et de la Protection sociale appelle, par ailleurs, l'ensemble des citoyens dans la région à faire preuve de vigilance et à éviter de s'exposer au soleil notamment durant les heures de pic de chaleur et à consulter les services de santé en cas de besoin.



Aussi, la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale demeure à la disposition des organes de presse de la région pour tout complément d'information à ce sujet, selon la même source. La direction régionale de la Santé et de la Protection sociale avait ouvert une enquête suite à la diffusion d'informations faisant état de morts subites enregistrées aux urgences de l'Hôpital régional de Béni Mellal en raison de la hausse des températures, ajoute le communiqué.