Une vingtaine d'entreprises industrielles galiciennes envisagent de s’installer au Maroc

Une vingtaine d’entreprises galiciennes de l’industrie métallurgique envisagent de s’implanter au Maroc, qui est devenu la première destination des exportations de plusieurs entreprises galiciennes de ce secteur, a affirmé récemment le secrétaire général de l’Association des industriels métallurgiques de Galice (ASIME), Enrique Mallón, cité par les médias espagnols.

Dans des déclarations à la presse à l’issue d’une journée organisée à Vigo (nord-ouest de l’Espagne) sur les opportunités d’affaires au Maroc, Mallón a souligné qu’une cinquantaine d’entreprises métallurgiques de la région exportent vers le Maroc, où une douzaine d’entreprises galiciennes de ce secteur se sont déjà implantées, rapporte la MAP.

Selon lui, au moins 25 entreprises, surtout des PME opérant dans la fabrication de composants de l’automobile, la tuyauterie industrielle, la réfrigération et la métallurgie mécanique, ont fait part de leur intention de s’installer au Maroc.

M. Mallón a mis l’accent, à cet égard, sur les atouts compétitifs du Maroc, notamment les avantages fiscaux des zones franches et la simplification des démarches administratives.

«Nous attendons une forte croissance (de la présence des entreprises de Galice) et il faut se rappeler que le Maroc est l’une des portes d’entrée les plus accessibles au marché africain», a-t-il dit.

Cette journée, organisée dans le siège de l’ASIME, a été marquée par la présentation de l’expérience d’entreprises galiciennes implantées au Maroc, notamment l’équipementier automobile Viza, installé depuis des années dans une zone franche de Tanger, où il emploie 350 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros, soit entre 35 et 40% du chiffre d’affaires global du groupe.