Une synthèse sino-américaine est-elle possible ?

Nous devrions tous nous réjouir de la publication du nouveau livre de l'analyste sino-canadien Dan Wang, Breakneck : China's Quest to Engineer the Future.



Oui, je suis partial, car Wang est mon ami. Mais je dirais la même chose si je ne le connaissais pas. Et je ne suis pas le seul. L'économiste Tyler Cowen qualifie Breakneck de "sans doute le meilleur livre de l'année". John Thornhill, du Financial Times, le qualifie de "convaincant, provocateur et très personnel". Patrick Collison, PDG de Stripe, déclare que M. Wang "éclaire la Chine comme personne d'autre". Tracy Alloway, de Bloomberg, le considère comme "l'un des meilleurs auteurs sur la Chine".



A l'âge de sept ans, la famille de Wang a émigré du Yunnan, dans l'extrême sud-ouest de la Chine, où le dialecte local diffère du mandarin parlé à Pékin autant que le cajun de Louisiane diffère de l'anglais du Maine, dans le sud-est du pays. Il alterne aujourd'hui entre Palo Alto et Ann Arbor, et a vécu à Toronto, Ottawa, Philadelphie, Rochester, Fribourg, San Francisco, Kunming, Hong Kong, Pékin, Shanghai et New Haven.



Wang, qui a parcouru le Canada, la Chine et les Etats-Unis de l'intérieur comme de l'extérieur, trouve la Chine et les États-Unis "passionnants, exaspérants et étranges". Conduisez dans l'un ou l'autre pays et vous trouverez des endroits qui semblent dérangés. Ce n'est pas un reproche. Contrairement au Canada, où il se sent à l'aise, la Chine et les États-Unis présentent tous deux les caractéristiques d'un moteur du changement mondial.



Breakneck décrit la Chine comme le pays du marteau de forgeron et l'Amérique comme celui du marteau. L'élite technocratique chinoise des ingénieurs résout les problèmes à l'aide de béton, d'acier et d'échelle - avec des routes, des ponts, des centrales électriques et d'autres projets de grande envergure. La même impulsion s'étend à la société, comme en témoignent la fameuse politique de l'enfant unique et la répression au Tibet et au Xinjiang. La technocratie chinoise privilégie l'ordre, le contrôle et les réalisations visibles.



En revanche, l'élite légaliste américaine résout les problèmes en attribuant des droits à la propriété et à la sécurité. Cela crée les conditions permettant aux gens de vivre comme ils l'entendent, et l'entreprise et l'innovation s'ensuivent comme une évidence. La réponse réflexe à tout problème est d'établir un autre droit, attirant ainsi davantage de personnes dans les cadres nécessaires à l'accord et à l'approbation.



Au fond, cependant, les Américains et les Chinois sont semblables - un fait qui ressort lorsque l'on compare les Chinois aux Japonais et aux Coréens, ou les Américains aux Canadiens et aux Européens. Les deux peuples sont agités et innovateurs. Tous deux mélangent matérialisme grossier et admiration pour les entrepreneurs. Tous deux tolèrent l'insipidité. Tous deux aiment la compétition. Tous deux sont pragmatiques et se dépêchent souvent de travailler pour "en finir". Les deux pays regorgent d'escrocs et de bonimenteurs qui vendent des moyens rapides d'accéder à la santé et à la richesse. Les deux pays admirent le sublime technologique - les grands projets qui repoussent les limites. Les élites et les masses des deux pays partagent un credo de grandeur nationale, représenté par la "City upon a Hill" de John Winthrop et Ronald Reagan en Amérique, et en Chine par les inscriptions "Central Country" sur les coupes à vin rituelles en bronze de la dynastie Zhou.



Les deux pays sont également des enchevêtrements d'imperfections, qui en font souvent leurs pires ennemis. Les vieilles étiquettes telles que "socialiste", "démocratique" ou "néolibérale" ne conviennent tout simplement pas non plus. La Chine réalise des progrès matériels rapides et visibles, mais au détriment des droits et avec des risques d'excès. Sa technocratie léniniste s'égare dans l'ingénierie sociale, passant de la pratique au grotesque.



L'Amérique s'égare en passant trop de temps à préciser et à défendre les droits, devenant une vétocratie super-litigieuse. Les garde-fous limitent les excès, mais produisent aussi de la stagnation et des ambitions gâchées.



La Chine bénéficierait d'un plus grand respect des droits et de règles impersonnelles. Cependant, l'élite chinoise ne voit pas l'intérêt d'un système qui peut élever un Donald Trump au lieu d'un Xi Jinping. De même, les Etats-Unis ont autrefois construit de manière ambitieuse, en particulier entre la fin du XIXe siècle et l'après-Seconde Guerre mondiale, mais ils doivent aujourd'hui retrouver cet esprit de construction et d'ingénierie.



La sclérose américaine se manifeste même à la frontière de l'économie mondiale. La Silicon Valley dit privilégier l'invention, mais elle construit des douves à partir d'effets de réseau et de manœuvres juridiques. La Chine, en revanche, privilégie l'échelle et la production, en adoptant l'éthique du célèbre ancien PDG d'Intel, Andy Grove. Si la Silicon Valley ou le delta de la rivière des Perles parvenait à équilibrer l'échelle et l'ambition de l'ingénierie avec des droits et des garanties juridiques solides, rien ne pourrait l'arrêter.



La particularité de Breakneck réside dans la façon dont il mêle théorie, données économiques, sociologie et observations personnelles. De nos jours, trop de discussions sur la Chine mélangent des reportages distants et dérivés de troisième main avec des abstractions de groupes de réflexion. Mais Wang vit l'histoire. Familier de la cuisine, des rues, des villes et de la politique en Chine, en Amérique et au Canada, il apporte à chacun d'eux le point de vue d'un natif et d'un étranger, permettant ainsi aux lecteurs de voir, de sentir et de goûter les lieux qui font bouger le monde contemporain. Les détails qui semblent être de la couleur deviennent la substance de la compréhension.



L'une des tâches les plus urgentes et les plus difficiles du XXIe siècle pourrait être de forger une synthèse du meilleur de la Chine et de l'Amérique, tout en évitant le pire de chacune d'entre elles. Lisez Breakneck pour le reportage autant que pour l'argumentation - et pour sa méditation sur les compromis entre l'ambition et la retenue, la construction et le blocage, les coups de massue et les coups de poing.



Par J. Bradford DeLong

Professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley et chercheur associé au National Bureau of Economic Research