Une start-up marocaine lauréate de l’AFD Digital Challenge 2020

La start-up marocaine PrevDev figure parmi les dix lauréats de l’édition 2020 de l’AFD Digital Challenge dédié à l’innovation en Afrique. Ce Prix distingue les startup africaines dont les innovations remarquables servent le développement. Implantée à Rabat, cette jeune pousse, qui s’investit dans le développement de solutions innovantes pour la réduction des impacts des inondations et des crues sur les infrastructures stratégiques comme les routes, a développé une plateforme intelligente de prédiction des inondations baptisée Indar, « alerte » en arabe, rapporte la MAP.



Cette plateforme permet d’informer les gestionnaires de risques d’un éventuel début d’inondations 48 heures en amont du phénomène. Une mise en garde qui permet d’anticiper les dangers et aléas de telles catastrophes naturelles en zones urbaines. «Ce temps “gagné” sur une inondation permet d’évacuer les populations les plus menacées, de mettre à l’abri les équipements et de protéger les infrastructures sensibles… », explique son développeur Mohamed Tabyaoui, cité par un communiqué de l’AFD.



Au Maroc, les inondations frappent régulièrement les régions isolées et certains bassins urbains. «Chaque année, les dégâts provoqués par les crues dévastatrices de certains cours d’eau coûtent près d’un demi-milliard d’euros au Maroc en moyenne. Des villes comme Casablanca ou encore Marrakech ne sont pas épargnées ». Pour ce spécialiste des systèmes d’information, la solution Indar, testée dans une zone habitée de 4.000 km² dans le sud-est marocain, «contribue à la résilience des villes de demain». Neuf autres start-up africaines de Tunisie, Mali, Nigeria, Ghana, Bénin, Côte d’Ivoire, Kenya, Rwanda et du Togo ont été également distinguées par l’AFD Digital Challenge 2020, concours qui conjugue le défi de la transition numérique à celui de la ville durable.



La liste des dix lauréats récompensés pour la quatrième édition de l’AFD Digital Challenge a été révélée lors de l’événement virtuel Emerging Méditerranée organisé le 14 décembre à Marseille. Pour le développement de ces projets, chacun des dix lauréats est récompensé par un soutien financier de 20.000 euros. Il bénéficie aussi d’un accompagnement d’un an dispensé par un spécialiste de la formation des acteurs de la transformation numérique des entreprises.