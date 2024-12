Une rencontre à Fès braque les projecteurs sur le phénomène des violences contre les femmes

Une réunion a jeté la lumière samedi à Fès sur les violences à l'égard des femmes et des filles en proposant des solutions et alternatives pratiques pour mettre fin à ce phénomène.



La rencontre, organisée sous le signe : «Combattre les stéréotypes à l'égard des femmes pour une famille et une société sans violence », a été l'occasion de passer en revue certains aspects des interventions menées par différents acteurs, dans le cadre d'une approche préventive visant à lutter contre le phénomène à partir du noyau familial, par la promotion des valeurs de solidarité, d'égalité, de tolérance et de coexistence.



Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la 22ème campagne nationale contre les violences faites aux femmes et aux filles, qui vise à mettre en avant le rôle du milieu familial comme espace de vie, favorisant l'égalité et contribuant à la socialisation, afin de construire des générations porteuses des valeurs de respect et de consolider la culture de l’égalité, du dialogue et de la non-violence.



Le coordonnateur régional de l’Entraide nationale à Fès-Meknès, Hassan Otmani, a souligné que le thème de la campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles reflète la nouvelle approche préventive adoptée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, visant à inculquer aux jeunes les valeurs d'égalité et à consacrer une culture de coexistence basée sur la famille et la société.



Il a ajouté que la campagne nationale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies nationales visant à améliorer la situation de la femme dans différents domaines sociaux, économiques, culturels et environnementaux, relevant que la campagne nationale constitue une étape essentielle pour consolider les acquis et élaborer des projets qui font de la sensibilisation un processus continu, dans le cadre d'un partenariat ayant pour objectif de réduire l’ampleur du phénomène.



De son côté, la présidente de l'association Espace du développement durable à Fès, Halima Ezzoumi, a indiqué que l'organisation de ces campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 2011, en raison des menaces du phénomène sur la sécurité et la vie des femmes.



Elle a ajouté que l'association lutte, depuis sa création en 2004, contre le phénomène de la violence, à travers son action quotidienne de sensibilisation, d'écoute, d'orientation, de conseil juridique et de prise en charge des femmes victimes de violences.



Cette rencontre a été organisée par l’association Espace développement durable de Fès en partenariat avec la Coordination régionale de l’Entraide nationale à Fès-Meknès et le Master sociologie du genre et de la citoyenneté de la faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mehraz de Fès sous le signe : «La famille sans violence, base d’une société saine ».