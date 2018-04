Une participation palestinienne très remarquée

"Simple et beau", est une règle d'or dans le monde de la publicité et du design. Ce principe signifie qu'il n'est point nécessaire de faire compliqué quant l'objectif peut être atteint par des choses très simples. C'est le pari qu'ont réussi les organisateurs de la participation de la Palestine au Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2018).

Avec un aménagement simple et sobre, le stand de la Palestine attise la curiosité, attire les regards et force à la visite.

Mystérieux et intriguant, ce stand a connu une importante affluence même s'il n'offre pratiquement rien à voir aux visiteurs du Salon qui sont généralement plus intéressés par la découverte et la dégustation des produits peu familiers que met en avant ce salon que par autre chose.

Le décor: une table en verre, deux chaises en plastique et un imposant poster qui met en relief la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher (Al-Qods) dans toute leur splendeur. Le tout est agrémenté par trois plants d'oliviers, symboles de la paix, de la résistance et de la quête à la liberté.

Planté au cœur du Pôle international du SIAM, le stand de la Palestine attire les regards et ne laisse pas indifférents les visiteurs marocains et étrangers.

Surpris par sa présence, nombre d'entre eux ne peuvent passer leur chemin sans s'y arrêter pour poser des questions à ses responsables au sujet de la Palestine et de sa cause chère à tous les Marocains. Les plus timides d'entre eux se contentent de jeter des regards furtifs à l'endroit, alors que d'autres se plantent devant pour prendre des photos ou des selfies, une façon de marquer leur amour à la Palestine et à Al-Aqsa, première Qibla des musulmans.

La participation palestinienne est avant tout un fort acte de présence qui rappelle que l'Etat de Palestine existe et qu'il est un fait et une réalité que nul ne peut changer, a indiqué un visiteur du SIAM dans une déclaration à la MAP.

De par sa symbolique et ses significations, la présence palestinienne à une manifestation de cette envergure est une chose très positive et constitue une valeur ajoutée indéniable pour la cause palestinienne, a-t-il ajouté.

Un autre visiteur trouve qu'il est important pour les Palestiniens d'être toujours présents et représentés dans de tels événements internationaux. La Palestine doit saisir l'opportunité que représentent les manifestations de l'ampleur du SIAM pour marquer sa présence, a-t-il souligné.