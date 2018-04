Une nouvelle norme internationale adoptée par le Maroc

Le Maroc a adopté la nouvelle norme internationale "ISO 45001" relative au management de la santé et de la sécurité au travail, élaborée et diffusée récemment par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), annonce, jeudi, l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

Adopté en tant que norme marocaine par la commission technique nationale de normalisation des systèmes de management relevant de l'IMANOR, l'ISO 45001 s’inspire des approches de management de la santé et la sécurité au travail d’origine nationale, dont la fameuse norme anglaise OHSAS 18001, ainsi que des principes directeurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) se rapportant à ces questions, précise l'Institut dans un communiqué.

Cette norme, qui intègre le respect de la législation de travail comme exigence de base, vise à aider les entreprises et organisations de toute taille à prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles de manière à réduire significativement les cas d'infirmité et le taux de décès qui découlent de ces situations, selon le communiqué, qui fait savoir que le Maroc, représenté par l’IMANOR, a suivi, dans le cadre de la commission nationale précitée, les différentes étapes du processus de validation de l'ISO 45001 et a émis un vote positif pour sa publication en tant que norme internationale.

Elle incite également à l’amélioration continue des performances en matière de maîtrise des risques associés dans le cadre d'un système de management basé sur une approche préventive et des processus opérationnels impliquant les différentes parties prenantes dont principalement les représentants des employés et les autorités chargées de la mise en œuvre de la législation de travail, ajoute la même source. Ainsi, la structure de la norme compatible avec celle retenue par l’ISO pour les normes de systèmes de management aidera les entreprises à optimiser les ressources mobilisées pour la mise en œuvre de démarches de management certifiables, et permettra à celles ayant déjà mis en place un système de management concernant généralement la qualité et l’environnement, d’y intégrer le management des aspects liés à la santé et la sécurité au travail à un coût optimal, indique le communiqué.

L'IMANOR, en collaboration avec les départements et organisations concernés, se chargera de la vulgarisation de l'ISO 45001 et de la sensibilisation à ses enjeux dans l'objectif de permettre aux entreprises marocaines de réussir dans leurs démarches de management de la santé et la sécurité au travail, et d’accéder sans difficultés à la certification souvent exigée au niveau des marchés d’exportation.

La conformité à cette norme est de nature à renforcer également le climat de confiance entre l’entreprise et ses partenaires sociaux, et à rassurer les autorités concernées sur sa volonté et sa capacité à respecter la législation de travail, conclut le communiqué.