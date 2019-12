Une nouvelle antenne de la BERD inaugurée à Agadir

Après Casablanca et Tanger, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a inauguré, lundi 2 décembre à Agadir, son troisième bureau régional qui couvre les régions de Souss-Massa et Marrakech-Tensift.

L’ouverture officielle de cette nouvelle antenne de la BERD a été marquée par la présence du vice-président de la BERD, Alain Pilloux aux côtés de Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, du wali de la région, du président du Conseil régional et de nombreux responsables et acteurs économiques

Cette nouvelle antenne a pour objectif de soutenir les PME des deux régions afin de leur permettre de consolider leur présence au niveau national et international.

A cette occasion, M. Pilloux a déclaré : «L’ouverture de notre bureau à Agadir vise également à développer l’économie marocaine en renforçant nos activités et en favorisant l’intégration régionale. Ces mesures stimuleront la création d’emplois».

De son côté, Claudia Wiedey, ambassadrice et chef de la délégation de l’UE au Maroc, a souligné que «l’UE, qui finance le programme de conseil aux petites entreprises de la BERD, se félicite de la création de ce nouveau bureau à Agadir. Il s’appuie sur le savoir-faire de la BERD et offrira au quotidien des services de conseil aux PME des régions Souss-Massa et Marrakech-Tensift afin de renforcer leur potentiel économique ». Et d’ajouter que l’Union européenne se réjouit d’être un partenaire pour la croissance et la compétitivité de l’économie locale en participant à la régionalisation avancée au Royaume.

Pour sa part, Marie-Alexandre Veilleux-Laborie, directrice de la BERD au Maroc, a souligné que la dimension régionale est au cœur de la stratégie de la banque. Celle-ci permettra une meilleure proximité avec les PME au niveau de la formation, du financement, du coaching et de l’appui technique.

De son côté, Bachir Ahchmoud, membre de la CCIS-Agadir, a indiqué que «la création de ce bureau régional de la BERD à Agadir est une nouvelle opportunité pour la promotion du tissu économique et industriel de la région à travers les PME ».

Depuis 2012, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a financé 64 projets au Maroc. De nos jours, la Banque a soutenu et accompagné 600 PME par le biais de son programme de conseil aux petites entreprises, une initiative financée par l’UE sous forme de services.

A. Halimi